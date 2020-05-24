英超│曼聯後衛回憶抗癌經歷　曾軟弱拒見親友　感激兩代主帥支持

麥斯泰萊（Max Taylor）早前獲曼聯續約一年，可能這不是一件大事，球會與年青球員續約，隨處都會發生。 不過，今年才20歲的泰萊比起一般年青球員經歷得更多，使得續約有更大意義。 去年證實患上睪丸癌，抗癌大半年終於康復，這名曼聯後衛近日回憶這段往事，仍是十分感慨。

泰萊從未為一隊出過場，但蘇斯克查仍與他續約，對泰萊而言，這是他從2018年發生患上睪丸癌之後，一直以來堅強抗病的最大鼓舞。「無論什麼事也好，我的雄心亦只會有增無減，我會迎難而上，絕不會再感到害怕。」戰勝癌魔的泰萊說。

於曼徹斯特市出生的泰萊14歲加入曼聯青訓，2018年簽下球員生涯第一份職業合約，但5個月後發現自己身體有異狀，隨即去接受檢查。最初醫生以為只是普通囊腫，但當再次測試之後發現腫瘤變大，即時轉介給專科醫生檢查，發現囊腫旁邊有腫瘤，證實患上了睪丸癌。

泰萊2018年簽下第一份職業合約，早前獲曼聯續約一年 （instagram @maxtaylor00）

泰萊與母親及繼父一起見醫生，得知自己患癌後，直言感覺不真實，3人「你眼望我眼」，不敢相信醫生口中說出了「癌症」這個名詞，之後醫生說要泰萊接受全身檢查，以及需要接受化療等等，泰萊已經聽不進耳，人生經歷再多亦未必承受到這樣的打擊，更何況只得一名18歲，人生仍有漫漫長路的年青人？

「我的母親當時就已經崩潰了，」泰萊回憶當時的情景：「我亦震驚得流不出眼淚。心裏100個疑問：發生什麼事了？之後會怎樣？我能再踢足球嗎？我會否死去？這些問題一直都在腦海中重複又重複。」

泰萊接受化療期間身體變極大，自己與家人亦曾一度不知如何應對。（instagram @maxtaylor00）

曼聯得知泰萊的情況後，決定讓他放假養病。專家在他到葡萄牙渡假時致電證實，泰萊患了睪丸癌，而且有擴散的跡象，需回英國再接受檢查。再接受檢查時，癌細胞已擴散到腹部，肺部亦出現斑點，擴散速度甚快。

醫生告訴泰萊的化療療程短暫但強烈，就算效果顯著，他仍需要接受手術。9周的密集化療，泰萊指第一晚最辛苦，「半夜醒來，顫抖着流汗，但整個身體都是冰冷的」，然後那種噁心的感覺隨之而來，「那時才意會這9周會有多難捱」。

這時候，多得曾效力羅奇代爾的球員祖湯臣（Joe Thompson）分享自己兩度抗癌經歷，泰萊得到不少幫助。湯臣亦是過來人，2013年首次患癌時受到抗癌成功的網球手Ross Hutchins啟發，深明患者之間互相扶持，才有更大機會「打勝仗」的道理。

泰萊簽下第一份職業合約就要面對癌魔。（instagram @maxtaylor00）

摩連奴年代曼聯收購：

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化療後需再做手術倍感壓力

不過，泰萊仍有軟弱一面。接受化療本身不能處於人多地方，需要減少感染機會，但泰萊自己已不想見到朋友，因為不想他們見到自己病得奄奄一息的樣子，只有家人及女朋友會見到這時候的泰萊，最初見到泰萊甩頭髮、一臉病容，大家都有所避忌，泰萊亦會在母親面前強作堅強，盡力讓母親不用太擔心，幸好療程效果顯著，最後一次療程前兩周，癌細胞都已經消失了。

泰萊下體的腫瘤化療後卻變得更大，更搭在一條主要血管上，需要接受手術確保生命安全。這時他抗癌成功的消息已經成為公開消息，但誰都不知道泰萊面前亦有一個難關要跨過，自己承受不少壓力，徹夜難眠，因為自己的身體仍十分虛弱，不知道手術會有什麼的風險。

女友不離不棄：

泰萊去年正式復出，更曾入選歐霸大軍名單。（instagram @maxtaylor00）

一個近6小時的手術，泰萊花了3個月休養才開始感到好起來。在他抗癌期間曼聯經歷了換帥，但摩連奴、蘇斯克查都對他照顧有加。

摩連奴當時曾表示，球會上下得知泰萊患病時都覺得十分難受：「他是個十分好的小伙子，同時亦是一名年青有為的職業球員。當我們得知他患病時，包括我在內不少人都要忍住不讓眼淚掉下來，因為他才是那個要拼命戰鬥的人。」摩連奴又指得知泰萊已經康復，已贏得了人生最大的一仗，希望可以啟發到更多年輕人。

泰萊抗癌期間，曼聯經歷換帥，兩代主帥都十分照顧這名年青球員。（instagram @maxtaylor00）

蘇斯克查年代神操作：

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戰勝癌魔只是個開始

當泰萊完全康復時，摩連奴已經離去，帥印落在名將蘇斯克查手上。泰萊透露蘇斯克查在他回到卡靈頓第一日，帶他觀看一隊操練，一邊談天說地，泰萊感激摩連奴及蘇帥的支持。

去年10月泰萊重返賽場，於曼聯U23鬥史雲斯U23一戰後備上陣，11月的歐霸分組賽，已出線的曼聯對艾斯坦拿用上不少年青球員，其中一人正是泰萊，他在那一戰中未有上陣。雖然球季現時處於停擺，但泰萊仍得到曼聯續約一年。

泰萊贏得最大勝利，不過，續約才是新的開始，人生仍有漫漫長路。

麥斯泰萊的足球故事：未完待續。

曼聯1999年三冠王功臣：