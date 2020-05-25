【德甲】緬恩斯小編神操作　慘敗後向高普求救盡得球迷讚賞

舊朋友，心緊扣，有難要幫手。德甲重開第二周，護級分子緬恩斯主場面對第三位RB萊比錫，大敗0：5。 緬恩斯英文官方Twitter的小編雖然輸到無力，但懂得苦中作樂。帳戶轉發了一名網民帖文，向球隊舊帥、現任利物浦領隊高普呼籲：「你可以帶佢走未？」

緬恩斯在主場力抗萊比錫，結果毫無抵抗力，開賽僅11分鐘已被德國國腳迪姆華拿（Timo WERNER）打破缺口。這名近來與利物浦拉上關係的鋒將，大演帽子戲法。

迪姆華拿又摧毀緬恩斯，令球會小編公開叫救命。（美聯社）

雖然德甲重開兩周，許多球隊顯然未在作戰狀態，但緬恩斯面對萊比錫只能捱打，卻是不爭事實，本季已吞下萊比錫13隻光蛋。球季首循環，緬恩斯作客萊比錫輸得更慘，慘敗0：8，該仗華拿亦「戴帽」。今仗賽後，有球迷特意提醒緬恩斯小編：「緬恩斯一定好憎好憎迪姆華拿。今季兩次對佢哋都戴帽。」

華拿令緬恩斯後防「冇晒符」。（美聯社）

「識得玩，一定係咁玩」。緬恩斯小編轉發這帖文，借高普「過橋」：「高普，你可以帶佢走未？」簡單一句，過了半天已贏得逾1200次轉發，超過6600次like。留言區有人貼上高普為利物浦頻道拍片時戴上墨鏡的「威水」樣，也有網民稱讚「你不能討厭德甲球隊的小編」、「德甲小編最好，英超小編全是機械人」等，甚至有網民說，「他們可以重獲卡利奧斯」。

Kloppo, can you take him already? 🙄 https://t.co/HgSOn6oeUH — Mainz 05 English (@Mainz05en) May 24, 2020

盞鬼（Twitter）

高普的球員生涯遠不及教練時代輝煌，但在緬恩斯地位相當，亦是高普作為教練的揚名之地。他效力了緬恩斯11年，退役後留隊轉任教練，帶領緬恩斯升上德甲，更於2005-06年球季首次亮相歐洲賽。而利物浦近日傳聞有意羅致華拿，補充鋒線力量，但需要先放售一些球員，減輕負擔。華拿亦曾「賣口乖」表示自己或會適合利物浦，亦讚高普是世上最佳領隊之一。

高普執教緬恩斯時嶄露頭角，尤其他的激情神態。（Getty Images）