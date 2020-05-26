史上最佳曲棍球員Balbir Singh離世　三奪奧運金牌的印度獨立英雄

1947年印度脫離英國獨立，翌年在倫敦上演的夏季奧運會，曲棍球決賽成為矚目焦點：印度在溫布萊球場硬撼前宗主國英國。 這是印度首次以獨立國家身份出戰的奧運會，共派出79名運動員參賽，唯獨曲棍球有力問鼎獎牌。 前鋒Balbir Singh上半場梅開二度，最終帶領印度4：0大勝英國，這面彌足珍貴的金牌，讓印度在全世界被看見。

曲棍球被譽為印度「國技」，曾8度奪得奧運男子金牌，包括獨立前3次，獨立後5次。昔日這項隊際運動在英聯邦國家普及，1948年奧運決賽英國有主場之利，加上二戰後百廢待興，一切從簡，印度實力雖強，但也難言必勝。

當年只有23歲的Balbir Singh，卻令勝利變得輕易。這個首次參加奧運的前鋒球員，上半場攻入兩球，表現光芒四射，下半場隊友再入兩球，印度4：0大勝。連英國主場球迷也忍不住為他喝采，還高呼：「well played Balbir」。

Balbir Singh在1948年奧運曲棍球決賽梅開二度，協助印度擊敗前英國。（網上圖片）

揚威溫布萊 英女王面前梅開二度

這也許是英國人在英女王面前的偽善，亦可能是折服於Balbir Singh的神技。無論如何，剛獨立的印度在全球爆滿的溫布萊球場，清脆擊倒昔日的殖民地宗主國，登上國際體育最大舞台之巔，這一刻，印度所有國民無不感到自豪，Balbir Singh自此成為印度國家英雄。

「當時的喜悅和快樂實在無法形容」，Balbir Singh昔日受訪時稱，「你必須親身感受才能體會，我真的很快樂，站在世界之巔。1948年首次參加奧運時的記憶在我腦海中仍然鮮活」。

Balbir Singh獲印度「聖雄」甘地接見。（網上圖片）

帶領印度三奪奧運金牌

他接受《印度時報》訪問時曾憶述，奧運曲棍球決賽頒獎典禮看到印度旗幟飄揚時的感受，「國旗緩緩升起，我們的國歌奏起。我終於明白我那自由鬥士父親所言：『我的國旗，我的國家』是什麼意思。我感覺自己像那國旗一樣升起，離開地面。」

1948年奧運會的輝煌成就，只是Balbir Singh英雄事跡的開端。4年後的芬蘭赫爾辛基奧運會，印度在曲棍球四強再遇英國，已是國家隊副隊長的Balbir Singh連中三元，領軍3：1退敵。決賽對手換成荷蘭，Balbir Singh轟入5球，帶領印度大勝6：1，兼打破奧運決賽個人最高入球紀錄。當屆奧運印度共攻入13球，其中9球由他射入。

1956年墨爾本奧運，31歲的Balbir Singh獲任隊長，首戰對阿富汗攻入5球卻告受傷。幸及時在四強和決賽復出，並帶領印度在決賽1：0力克「世仇」巴基斯坦，個人第三度奪得金牌。

Balbir Singh傳奇生涯

+ 6 + 5 + 4

退役後，他的生活依然離不開曲棍球。1975年以領隊和主教練身份，帶領印度奪得男子曲棍球世界盃冠軍。他不單是印度曲棍球第一人，甚至被譽為史上最佳曲棍球員。他的成就在2012年倫敦奧運博物館展覽被表揚，獲選為奧運史上16個標誌人物之一。

即使活至耄耋，他依然時時棍不離手和勤練瑜伽，並經常出席曲棍球比賽和活動。家人時常將他的動態和短片上載至社交網站，活至90多歲依然老當益壯。他的家人公布，Balbir Singh 5月25日因長期肺病與世長辭，享年95歲。

印度總理莫迪（Narendra Modi）發帖悼念，「他將驕傲和桂冠帶回印度，同時是個偉大的導師，為他的離去哀痛。」

印度曲棍球總會會長Mohammed Mushtaque Ahmad稱，「我們不止失去最偉大的曲棍球傳奇，而且也失去引航明燈。」 並讚揚，「他在後獨立年代的成就人所共知，曲棍球失去最耀眼的一顆明星，印度國家隊每一個人均感傷痛。」