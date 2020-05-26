【足球熱話】蘇超門將前途竟靠網民公投　認真就輸了真相激死人

網上世界，無遠弗屆！不少人遇到困難時，亦會到網上世界尋求意見。 蘇超球會利雲斯頓後備門將加利馬尼（Gary Maley）的前途不在自己掌控，而竟然落入網民的手上，事關該支蘇超球會在Twitter發起投票，決定是否與加利馬尼續約。

歐洲球壇因新冠肺炎停擺，不少球員的合約在6月底結束，球會苦惱如何處理球員的合約問題。早前宣布腰斬的蘇格蘭超級聯賽，各支球隊可以省卻一個煩惱。

不過，煩惱經常出現，以第5位完成聯賽的利雲斯頓（Livingston FC）便在官方Twitter上尋求一眾球迷的意見。

蘇超提早腰斬，利雲斯頓以第5位完成聯賽。（Twitter截圖）

球隊殘酷方式定球員去留？

事緣利雲斯頓年屆37歲的門將加利馬尼，與球隊的合約即將結束，球會竟然在Twitter發起投票，由球迷決定加利馬尼的去或留。

這個投票至今引起超過12萬人投下神聖的一票，超過65%的球迷希望該名老將可以留隊。

加利馬尼在2016年加盟利雲斯頓，一直擔任球隊的後備門將，近兩季從未在蘇超中上陣，最近一次上陣已經是去年8月的蘇格爾挑戰盃（Scottish Challenge Cup）。

年屆37歲的加利馬尼，續約與否落在網民手上。（Twitter截圖）

當然，利雲斯頓此舉並非真正的投票，純粹向加利馬尼開玩笑。隊友及副領隊更向他「落井下石」，隊友馬雲巴特利（Marvin Bartley）「帶風向」宣稱馬尼「早有離心，並討厭全蘇格蘭的球隊及球迷」，副領隊馬田戴爾（David Martindale）笑言，「是時候高掛你的門將手套」。

雖然利雲斯頓「小編」玩得十分高興，但亦有網民信以為真，表示「若我的僱主將我的命運放在網上，我一定會發瘋！」更有網民指此舉或有法律風險，但小編同樣輕鬆應對。

📋| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.



With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.



Stay or go - you decide! — Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 25, 2020

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