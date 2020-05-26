【足球熱話】蘇超門將前途竟靠網民公投　認真就輸了真相激死人

網上世界，無遠弗屆！不少人遇到困難時，亦會到網上世界尋求意見。
蘇超球會利雲斯頓後備門將加利馬尼（Gary Maley）的前途不在自己掌控，而竟然落入網民的手上，事關該支蘇超球會在Twitter發起投票，決定是否與加利馬尼續約。
歐洲球壇因新冠肺炎停擺，不少球員的合約在6月底結束，球會苦惱如何處理球員的合約問題。早前宣布腰斬的蘇格蘭超級聯賽，各支球隊可以省卻一個煩惱。
不過，煩惱經常出現，以第5位完成聯賽的利雲斯頓（Livingston FC）便在官方Twitter上尋求一眾球迷的意見。
蘇超提早腰斬，利雲斯頓以第5位完成聯賽。（Twitter截圖）
球隊殘酷方式定球員去留？
事緣利雲斯頓年屆37歲的門將加利馬尼，與球隊的合約即將結束，球會竟然在Twitter發起投票，由球迷決定加利馬尼的去或留。
這個投票至今引起超過12萬人投下神聖的一票，超過65%的球迷希望該名老將可以留隊。
加利馬尼在2016年加盟利雲斯頓，一直擔任球隊的後備門將，近兩季從未在蘇超中上陣，最近一次上陣已經是去年8月的蘇格爾挑戰盃（Scottish Challenge Cup）。
年屆37歲的加利馬尼，續約與否落在網民手上。（Twitter截圖）
當然，利雲斯頓此舉並非真正的投票，純粹向加利馬尼開玩笑。隊友及副領隊更向他「落井下石」，隊友馬雲巴特利（Marvin Bartley）「帶風向」宣稱馬尼「早有離心，並討厭全蘇格蘭的球隊及球迷」，副領隊馬田戴爾（David Martindale）笑言，「是時候高掛你的門將手套」。
雖然利雲斯頓「小編」玩得十分高興，但亦有網民信以為真，表示「若我的僱主將我的命運放在網上，我一定會發瘋！」更有網民指此舉或有法律風險，但小編同樣輕鬆應對。
📋| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.— Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 25, 2020
With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.
Stay or go - you decide!
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