【RIP】英格蘭23歲後衛陳屍家中　英警：死因無可疑

英乙球會摩甘比（Morecambe）後衞麥布路（Christian Mbulu），周二（26日）下午被發現在蘭開夏郡家中暴斃，終年23歲，警方指事件無可疑。

英國蘭開夏郡警方表示︰「我們今日（5月26日）下午約1時30分接到位於Cottam的Greenfinch大道一住宅有一宗突然死亡的報告，我們到場後遺憾地發現了一名二十多歲男子的屍體，我們認為現場在死者附近均沒有可疑迹象，案件調查後會轉交死因裁判官跟進。」

麥布路1月時簽約加盟摩甘比，當時仍一臉期待。(Twitter@Mbulu4)

23歲的麥布路，剛於今年1月才加盟摩甘比，上陣4次。摩甘比發表聲明悼念麥布路，形容他是極之受歡迎隊員，並表示他突然逝世的消息令所有人都感到震驚，「所有為認識他而高興的人，都會因為他去世而感到痛苦。」

麥布路1月時方簽約加盟摩甘比

麥布路在米禾爾（Millwall）出道，展開職業球員生涯。2018/19球季曾效力蘇超球會馬瑟韋爾（Motherwell），並在蘇超上陣6場；今季初短暫效力克魯（Crewe Alexandra）之後，在冬季轉會窗轉投摩甘比。

麥布路今季初曾效力另一英乙球會克魯，半季後冬季轉會窗時離隊。（Getty Images）

麥布路曾效力球會集體致哀：

馬瑟韋爾、克魯和米禾爾亦有發聲明致哀，馬瑟韋爾表示對麥布路去世深感難過，主席占麥馬漢在球會聲明中表示︰「我們聽到麥布路的死訊都感到震驚，他是如此友善、令人愉快的年輕人。」他續表示:「在這個極其艱難的時刻，我們的心與他的家人同在。」

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