【足球熱話】蘇超公投門將本人竟是始作俑者　網民力撐有得留低

早前蘇超球隊利雲斯頓發起公投，決定後備門將加利馬尼（Gary Maley）的未來，結果近20萬人參與投票，其中7成人促請球隊與馬尼續約。 利雲斯頓事後履行承諾，與加利馬尼續約一年，並解釋這次公投背後的意義。

現年37歲的利雲斯頓後備門將加利馬尼，與球隊的合約即約屆滿，球會竟然以別開生面的方法決定該名老將的未來命運，在Twitter發起公投，將續約的決定權給予一眾球迷。兩日的投票結束，吸引近20萬人投票，其中逾7成球迷希望馬尼留在陣中。

蘇超門將前途竟靠網民公投 認真就輸了真相激死人

加利馬尼獲超過7成球迷支持，與球隊續約一年。（Twitter截圖）

在7成球迷支持下，利雲斯頓當然沒有「走數」，在Twitter上載一段與馬尼續約的片段，球會方面由副領隊馬田戴爾（David Martindale）作代表，正式續約一年。

加利馬尼表示在投票開始後，他獲得大量的訊息，其中更有來自土耳其的球迷，他笑言希望得到植髮的贊助，可惜未能如願。

加利馬尼的公投吸引近20萬人參與投票。（Twitter截圖）

加利馬尼及後解釋原來發起投票是他與副領隊的念頭，一同為慈善出一分力，「我和大衛（馬田戴爾）商討續約事宜時，我知道我的生涯即將完結，建議將部份薪金捐給有需要的小朋友，而他卻建議在Twitter上發起投票。他原本表示每票將捐出1鎊，但事情及後愈演愈烈，他便放棄了這個計劃。」

最終，馬尼將捐出兩個月的薪金，而馬田戴爾亦將捐出相同的金額，幫助兒童基金。

加利馬尼將捐出兩個月薪金幫助有需要的小朋友。（Twitter截圖）

加利馬尼的公投引起不少話題，不少球迷為被「放上檯」的加利馬尼抱不平，更指利雲斯頓的行為或許觸犯法例。

不過正職土木工程師的馬尼算得上「唔憂做」，年屆33歲才以高齡加入職業足球，由當年效力蘇格蘭第三級別球會，至今更效力蘇超的利雲斯頓，所以對有正職在身的馬尼，這個玩笑他完全承受得起。

✍🏻| The people have spoken – @Maley1Gary stays!



With almost 200,000 votes cast on our twitter poll & over 1 million impressions worldwide, the fans have spoken and as a result, goalkeeper Gary Maley has today signed a one-year extension at the club.



🔗 https://t.co/tiNhaJGiuX pic.twitter.com/I5AGFiYvQG — Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 27, 2020

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