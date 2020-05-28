足球｜曼聯傳奇費格遜笠臣師徒抗疫解悶妙方　蘇斯克查：我做不到

居家隔離如何消磨時間？現年78歲的曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson），偶然之間在網上看到奧脫福球場的Lego模型，大感興趣，以砌Lego度過漫長的足不出戶時間。

新冠肺炎疫情肆虐全球，一眾英國居民皆需遵守居家令，各大球會職球員，以至足球節目製作均不例外。

自3月開始，現居柴郡威望斯洛的費Sir一直未離開家裏。他老人家留在家中鍛煉身體，但隔離漸久就自不然感到沉悶，更遑論兩個月不出家門。

不過近日費Sir終於找到解悶良方：他無意之中發現了奧脫福球場的Lego模型，並聯絡球會以取得實體版。

曼聯主場奧脫福模型（按圖放大）

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費Sir解悶妙方

這款模型年初起在各地有售，Lego香港亦曾在商場設店作公開售賣。

模型設計頗為細緻，總共3898粒Lego，以1：600的比例重新展示「夢劇場」，當中包括標誌費格遜在曼聯空前成功的看台。

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模型在曼聯官方網店索價375美元（約2908港元），香港亦有不少店舖有售，價格更為相宜。不過若然家中有小孩的話，可能未必適合挑戰這個錯綜複雜的模型，因為此產品細小部件眾多，建議年齡為16歲。

曼聯現役主帥蘇斯克查早前亦曾接受球會名宿白賴仁笠臣挑戰，嘗試完成此模型，他卻自稱沒有能耐，「我，不，應是我的家人完成了建造。我對它並沒有太多耐性，多是我家人完成。」

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