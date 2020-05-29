【足球熱話】尼馬母親疑與小鮮肉復合　忘年戀背後嫩男埋藏黑歷史

尼馬52歲的母親Nadine Goncalves與「小鮮肉」男模特兒泰亞高（Thiago Ramos）的「忘年戀」，可惜二人的關係兩星期內極速「玩完」。根據巴西傳媒報道，二人重修舊好，繼續這段相距近30年的戀情。

尼馬母親戀上相近年輕30年的男模特兒泰亞高，這段戀情曝光後，泰亞高的人氣急升，成為各大傳媒的追訪對象。該名22歲的男模特兒被揭有多個身份，更大爆他曾經與巴西的知名男演員有過一段情。

這段忘年戀雖得到尼馬的祝福，但是好景不常，尼馬媽難忍泰亞高相當複雜的感情世界，結果在公開戀情十日後「斬纜」。

尼馬母親難忍男友關係複雜 斬情絲速撇「小鮮肉」

尼馬阿媽神秘小鮮肉男友 擅打機愛騷肌男女也OK

尼馬媽與泰亞高的忘年戀，在最近似乎愛火重燃。（Instagram截圖）

尼馬母親小鮮肉男友圖輯（按圖放大）

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「情像雨點，似斷難斷」，尼馬媽與小鮮肉這段戀情似乎愛火重燃，根據巴西傳媒的消息指，尼馬母親最近在聖保羅租了一個單位，特意搬近愛郎。

不過，泰亞高似乎喜愛比自己年紀大的女生，他的一名前女友Rita在電視節目中大爆曾被泰亞高施暴。現年44歲的Rita表示泰亞高曾在醉酒後，以拳打向Rita，使她的頭部及眼睛受傷，及後她隨即報警求助。

泰亞高繼續在IG大騷肌肉。（Instagram截圖）

尼馬不一樣的媽媽：