【港超聯】大埔欠薪多月終棄賽　馮凱文：有人捲款潛逃但不是我

上季港超聯冠軍和富大埔近月因贊助商資金問題，鬧出欠薪風波，據知球會目前連3月份薪金亦未出足。 糾纏多時，大埔今日（29日）終發出公告，指贊助商違約下無力續戰今季賽事。原主教練馮凱文亦就近日有關他「捲款潛逃」的傳聞澄清。

大埔秘書長陳平今日向部份傳媒發出公告，指球會贊助商因新冠肺炎疫情的不可抗力影響下，違反了雙方所簽訂的合約，導致球會的部份薪酬無法如期發放。

公告又指大埔已以借貸方式解決部份欠薪，惟經近1個月協商後，贊助商仍表示資金無法於短期內送達。因此，大埔決定今日向足總通報，退出應屆亞協盃及港超聯本季餘下所有賽事，意味大埔在足總盃4強互射12碼敗予富力R&F，成為他們今季最後一戰。

大埔足球會稱，將盡力為職球員追討欠薪，而球員若欲向勞工處及相關部門求助，大埔定當配合及協助。

大埔足球會就退賽發出的聲明。（大埔體育會提供）

陳平在接受查詢時透露，贊助商早於2月起沒有向球會注資，「贊助商目前沒有現金流，他們稱要待7月中才可再注資。對方仍有意參加下季比，但首先他們要『補糧』，所以目前未完全絕望，唯有下回分解。」他又稱，目前球會尚有少量3月份薪金仍未支付，現階段目標是向贊助商爭取4月份薪金作代通知金。

和富大埔上季首度奪得港超聯冠軍，惟今季人面全非。（資料圖片）

+ 3 + 2

馮凱文稱遭抹黑：我是主動請辭

至於早前被指已離職的大埔總監馮凱文，就希望就近日有人指他「捲款潛逃」的傳聞澄清，他直言：「的確有人捲款潛逃，但那人不是我！」並指自己事事以球員利益為先，「一直不出聲是想避免無謂爭拗，但現在越來越過份，不能不出聲」。

馮凱文強調自己因球會在疫情下減少預算，決定主動請辭以減輕球會負擔，保住球員飯碗。這位教練認為退賽是無可避免的情況，職球員現時只能全數離開球會，「現在球員要找班落已經太遲，要轉工也很困難。不過為維持球員生計，我會協助聯絡其他球會，嘗試讓他們在餘下球季或新球季落班，或者如孫銘謙一樣，帶他們到外地聯賽開眼界。」他表示，除了孫銘謙，計劃多帶1、2名球員到韓國一試身手。