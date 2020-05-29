【足球熱話】岩布仙尼43歲生日前添丁　連續三年認證經典一句

今天是5月29日，世事變又變，天變地變情不變，今天是岩布仙尼生日，也是香港電視史上的經典一天。 岩布仙尼沒有忘記伴隨一生的印記，今天生日上載全家福照片附上一句「Happy Birthday To Me」。這幀全家福較去年多了一人，原來岩布仙尼添丁，新生命更在5月28日誕生。「Happy Birthday To Me」，幾乎要「X2」。

岩布仙尼在剛剛發出「生日PO」，他與妻子Paola、長子Federico及二女Angelica在醫院病牀上慶祝。Federico手抱着剛剛出世的弟弟Alessandro，Paola則出手扶着。

弟弟無疑是岩布仙尼43歲的生日禮物，他在貼文報喜：「我的兒子Alessandro昨天出生，今天是我的生日……Paola，你真係超勁。」岩布仙尼寄語大家勇敢面對眼前困境，「我們都經歷荒唐的時候，但生命必定會取勝」。而香港球迷最期待的字，就在hashtag裏：「#bestbirthdayever（歷來最好的生日），#happybirthdaytome」

恭喜！Happy birthday to me!（岩布仙尼Instagram）

2004年今天，岩布仙尼隨AC米蘭訪港，在亞視台慶晚會中被主持邀請，帶領全場唱生日歌，慶祝自己跟亞視生日，「Happy Birthday To Me」就此流傳後世。這一幕成為足球在香港電視節目的經典，香港網友對「岩布仙尼生日快樂」的熱情與長情，僅次於隔離台「足金金猴」。Youtube輸入「岩布」，未打「仙尼」，「岩布仙尼唱生日歌俾自己聽」熱門搜尋已先出現。可見不少球迷視之為精神食糧，甘之如飴，年年看為岩布仙尼賀壽，時時看測試自己尷尬癌免疫能力。

當年的紅黑兵團，是班霸。（Getty Images）

這條用於尷尬癌測試短片，拍攝於2004年5月29日。AC米蘭繼03年奪得歐聯冠軍，當季奪得意甲冠軍後，訪港與傑志友賽，並接受邀請到亞視台慶晚會作客。完成某個表演，鏡頭回到主持陳芷菁，「嘩，真係精彩呀吓」，但真正精彩一幕現在才開始。世界級球隊 AC米蘭一眾球員坐在眼前，完全不知道她說什麼。

當晚大會司儀朱慧珊和陳芷菁。(影片截圖)

陳芷菁這一句「Come Stai」，馬甸尼跟舒夫真高都沒有反應，原來重點在鏡頭外。（影片截圖）

另一主持朱慧珊說亞視與岩布仙尼同一天生日，用英文問候他。岩布仙尼點頭回應，下一句聽得懂的已是「Are you ready」。未想到如何表達「大姐，Rea咩dy呀」，咪高峰已經隊埋嘴邊，又聽見旁邊有人唱起生日歌，只好開金口。

岩布仙尼還未料到，人生即將改變。（影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

留意最左邊的沙真奴，已笑到縮埋一舊。（影片截圖）

想像今天你生日，旁邊又有朋友生日，互相為對方唱生日歌，喜氣洋洋、洋溢四方。不過，同日生日的是死物，岩布仙尼眼前形勢凶險過「9打10」。唱完「Happy Birthday To Me」，再也聽不見他的歌聲，一句話令世界級中場啞口無言，威力可想而知。

此情此景，岩布仙尼感受至深，難怪近兩年生日在社交媒體出PO，打出一句「Happy Birthday To Me」，令人擔心他是否因為ATV，出現PTSD。

生日前一天，岩布仙尼上載心形雲相片。（岩布仙尼Instagram）

十六年後，人物風景都改變。AC米蘭於07年再捧歐聯，11年捧過意甲，到近年莫說捧盃，連打入歐聯也有困難。亞視熄機收台，連警察都以為「執咗㗎喇喎」，原來已經重生變成網台。但這一句「Happy Birthday To Me」，仍然是本地「A米」球迷的共同記憶。

米蘭經典球星重聚，舒夫真高（左起）、岩布仙尼及馬甸尼目擊事發經過。右為馬沙路。（Getty Images）

仍是班霸時代的AC米蘭（點圖放大）

+ 4 + 3 + 2

今天是5月29日，岩布仙尼43歲生日，Happy birthday to you。

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