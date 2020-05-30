【英超】李斯特城領隊回憶新冠肺炎之痛　第二名英超主帥染疫

英超李斯特城領隊羅渣士正在領軍復操，準備半個月後聯賽重開。「行得走得」並非必然，皆因他嘗過新冠肺炎帶來的苦痛。 他接受訪問時自曝與妻子一同「中招」，曾經失去味覺三星期，呼吸困難更覺舉步維艱，猶如攀登非洲第一高山。

羅渣士近日已經帶領「狐狸」操練，已經從疫症中康復。笑容滿面的背後，歷盡疾病交煎。他接受《BBC》訪問，自曝與妻子曾患新冠肺炎，成為繼阿仙奴領隊阿迪達後，第二位曾染疫的英超領隊。

羅渣士染上新冠肺炎，可幸已經康復。（李斯特城官網）

時間回到3月14日，英超宣布因疫症暫停，李斯特城該周原定對屈福特。羅渣士說沒有比賽，球隊該周放假，他在接下來的一周，開始感覺不妥。「連續三星期，我失去嗅覺和味覺，全身乏力。一星期後，妻子也有相同感覺」，羅渣士夫婦接受病毒測試呈陽性反應，確認染疫，「有段時間幾近不能呼吸，行路都難，令我想起猶如去行乞力馬扎羅山（Kilimanjaro）」。

占士麥迪臣（左）與尼迪迪（右）操練時保持距離。（李斯特城官網）

乞力馬扎羅山位於東非坦桑尼亞，海拔5895米，為非洲最高峰。羅渣士於2011年帶領史雲斯贏出英冠附加賽而首次升上英超後，曾為慈善活動而登上該山。羅渣士形容登山時愈走得高，便愈難呼吸，「記得染病後第一次嘗試跑，連10碼都很困難。能夠保持狀態和健康，使我感恩」。

占美華迪與「隊友」合照。（李斯特城官網）

李斯特城在停賽前曾傳出有3名球員出現肺炎病徵而自我隔離，但一直未有確認有沒有人確診。球隊現已重回訓練場，羅渣士稱球隊上下每周檢測病毒兩次，感覺安全，亦無人示意不願比賽。不過疫症威脅未解，生活始終有改變，例如操練時最多12人一組。羅渣士說：「保持空氣流通，相當重要。我們不會使用同一更衣室，而是分散到四、五個角落。」

英超已定於6月17日重開。（美聯社）

復賽有期，利物浦只要再勝兩仗便奪冠：

+ 6 + 5 + 4

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