【德甲】利華古遜夏維斯一箭定江山　下月生日前破紀錄射入35球

德國國家隊鋒線，看來找到可託之人。利華古遜在凌晨德甲作客弗賴堡，靠近期炙手可熱的新秀夏維斯（Kai Havertz）一箭定江山，小勝1：0，升上第三。 夏維斯在德甲重開如有神助，擔起隊長之職又入球頻頻，今戰更打破「倒掛王」菲沙的紀錄，成為德甲歷來入球最多的21歲以下球員。

夏維斯近仗轉打箭頭，表現得心應手。他司職右翼或進攻中場，近來改打箭頭，今戰對弗賴堡靠著其努力策應走位，帶來勝果。

夏維斯又入球。（Getty Images）

下半場54分鐘，他從禁區頂走向中場，引出敵衛製造空位。他接應傳球腳背一彈，送身後的里安拜尼（Leon BAILEY）一程，隨即走位入楔禁區。拜尼在兩名弗賴堡守將之間傳出直線，夏維斯快敵軍一步篤入，一箭定江山。拜尼賽後大讚好拍檔：「我們都知他天才橫溢，而且勤奮，我們需要他。他的表㺺亦鼓勵青年球員只要努力，凡事皆可能。」

以一敵三，夏維斯是個人才。（Getty Images）

自從5月中德甲重開，他在利華古遜上陣4仗擔任中鋒，已射入5球。這名鋒將6月11日才滿21歲，現已在德甲射入35球，超越名宿菲沙（Klaus Fischer）保持的紀錄。夏維斯於2010年轉入利華古遜青年軍，自此拾級而上，2016-17年賽季首次出戰德甲後穩佔正選。他身高1.89米，本身已有不俗的速度和傳球視野，加上展現把握力，難怪近來不斷傳出大球會對他虎視眈眈。他的出現亦為國家隊帶來好消息，事關近來的前鋒人選多為邊路快翼，欠缺把握力高的中鋒或箭頭。

少男IG總是多相：

「勤力，三分」，惜字如金。（夏維斯INSTAGRAM）

+ 6 + 5 + 4

菲沙為西德年代名將，1968年於1860慕尼黑出道，至70年轉會史浩克04，21歲前射入在德甲34球。他在德甲射入268球，在歷代德甲射手榜中僅次「轟炸機」梅拿（Gerd Müller），在史浩克射入182球亦為球會歷代射手王。此外，菲沙的生涯中不時出現高難度車身或倒掛入球，包括1982年世界盃準決賽加時倒掛追和法國，該屆西德在決賽不敵意大利。

菲沙已經70歲。（Getty Images）

菲沙在1982年世界盃射破主辦國西班牙。（德國足總Twitter）