《福布斯》運動員收入榜總額縮水　費達拿有巨額贊助逆市奪冠

全世界受到新冠肺炎疫症波及，經濟活動大受影響，體育運動更陷入癱瘓。 賽事停頓，運動員收入自然下降。財經雜誌《福布斯》（Forbes）日前公布本年首百名運動員收入排行榜，總計收入金額較去年下跌9%。瑞士網球天王費達拿，首次成為「搵銀之王」，而去年冠軍美斯，跌至第3。

《福布斯》每年計算運動員的賽事收入（薪金或獎金）及商業收益，排行高低。本年的百人總收入約為36億（美元，下同），較去年下跌9%，亦是2016年以來總收入首次下跌。

去年排行榜三甲均為足球巨星，依次為兩大球王美斯、C朗拿度，及巴黎聖日耳門前鋒尼馬，收入均超過1億。他們今年的收入均下跌，更被網球界長青樹費達拿超越。

費達拿一向是「搵錢」能力最高的網球員，今回首次登頂。（Getty Images）

費達拿堪稱逆市奇葩，去年以9340萬元排第5，今年的賽事獎金收入雖由740萬跌至630萬，但商業贊助由8600萬急升至1億，最大部分為日本服裝品牌Uniqlo於2018年簽訂的10年合約，價值3億，均分而言每年為3000萬。

C朗在2017年是收入榜冠軍，近年保持三甲。（GettyImages）

美斯減人工，跌至第3。（GettyImages）

兩大球王由場內鬥到場外，去年排行榜上美斯大勝C朗1800萬，今年則到C朗險勝美斯100萬。不過，由於足球賽事暫停數個月，球員要減薪以減輕球會支出，二人的薪金收均下跌，其中美斯大減2000萬元。

NBA有多名球員入榜，收入最多者是勒邦占士，排第5。（Getty Images）

2020年《福布斯》運動員收入排行榜首20名：

+ 16 + 15 + 14

百人榜之中只有兩名女性運動員，均為網球手，分別是大坂直美（29位）及莎蓮娜威廉絲（33位）。大坂直美收入3740萬，較「細威」多140萬。上回有兩名女運動員入榜是2016年，細威亦有上榜，另一人是舒拉寶娃。

大坂直美得到不少日本商家支持，成為排行榜中最高的女運動員。（Getty Images）

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