【足球】德甲復賽一大怪現象令賽果難以預測　疫情下不一樣的球賽

作為首個復賽的五大聯賽，德甲賽事備受全球關注。閉門作賽下，球場氣氛自然大不如前，但影響原來不至於此。 數據反映，擁有主場的一方，反而更像處於劣勢。各大聯賽於6月起預定重開，主場優勢盡失之下，各支球隊或需重新部署，以應付這個不一樣的賽季。

德甲自復賽後，截至周日晚（31日）共進行了35場聯賽，當中只有拜仁慕尼黑能夠保持全勝，4場聯賽共攻入13球，僅失兩球；史浩克04則成為唯一的「零分部隊」，4戰皆北，更只攻入一球，連同聯賽停擺前，球隊已經連續11場不勝。

拜仁慕尼黑復賽後4場聯賽均勝出，包括上仗以1：0小勝多蒙特。（Getty Images）

閉門作賽 主隊優勢盡失

新冠肺炎疫情之前的球賽，擁有主場優勢的一方，由於熟悉比賽場地，以及坐擁數萬球迷吶喊助威，發揮往往會較作客一方為佳。以德甲為例，球季停擺前共進行了224場聯賽，當中主場球隊勝出為97場，勝率約43.3%；而作客球隊勝出78場，勝率約34.8%。

不過德甲復賽後，受疫情影響，全數比賽均以閉門作賽，缺少了球迷現場支持，坐擁主場的主隊優勢蕩然無存。復賽後35場比賽中，主場球隊僅勝出8場，勝率約23%；相反，客隊沒有了主隊球迷的影響，表現更上一層樓，17場比賽、即接近一半賽事均是由客隊帶走3分，勝出率高達49%。

鎌田大地昨為法蘭克福攻入致勝一球。（Getty Images）

客隊「反客為主」的情況，在德甲剛復賽的第26周與第27周尤其明顯。第26周9場賽事，客隊贏出其中5場，另外3場打和，只有多蒙特一隊成功逃過一劫，順利在主場勝出。第27周賽事，客隊同樣在其中5場勝出，2場打和，只有榜首的拜仁和哈化柏林兩隊主場得勝。

今周暫時完成8場比賽中，已有5場由客隊勝出，包括復賽後未嘗一勝的法蘭克福，竟能作客擊敗狀態甚佳、全場主導比賽的禾夫斯堡。

接連失分後，RB萊比錫與錦標越走越遠。（Getty Images）

德甲反客為主怪現象

最能夠引證以上數據的球隊，不得不提禾夫斯堡及利華古遜。兩隊主場作賽全數落敗，但客場共5場比賽竟全數勝出，當中包括兩隊上周的對碰，擁主場之利且實力較高的利華古遜，竟以1：4大敗於禾夫斯堡手下。

另一支有力爭標的球隊RB萊比錫同樣深受「主場魔咒」影響，兩場主場皆以和局告終，但作客面對緬恩斯表現卻脫胎換骨，以5：0擊潰對手。

閉門作賽對球賽的影響，遠比想像中為大。（Getty Images）

德甲復賽做足安全措施：

+ 4 + 3 + 2

給其他聯賽的啟發

德甲的復賽安排，不但可供各大聯賽借鑒，如後備球員必須坐在觀眾席，佩戴口罩，並保持一定距離等，閉門作賽下的結果，亦值得英超、意甲、西甲等各大即將重啟的聯賽反思。

當主場優勢只剩下場地，以往主場與作客戰術不同的安排，是否仍然適合在閉門作賽？對於深陷降班危機的球隊，以往作客求一分的心態可能需要改變。

現時德甲尾二的雲達不萊梅，復賽前只得18分，距離尾四的緬恩斯8分，但復賽後兩場作客均以1：0取勝，現時與緬恩斯差距已縮近至3分，更少賽一場，大有機會逃離降班厄運，其他聯賽爭取護級的球隊或可從中得到啟發。

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