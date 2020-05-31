英超｜兩周內第二單球星爆竊　「戴在手上的F1」令馬列斯被盯上？

繼兩星期前熱刺球星迪利阿里（Dele Alli）家中被爆竊後，曼城翼鋒馬列斯（Riyad Mahrez）近日同遭此厄運。 巧合的是，兩宗案件中被賊人盜去最有價值的財物，是同一牌子超級名錶，令人懷疑它根本就是令匪徒見獵心起的禍因。

馬列斯近日遭盜賊闖入公寓，估計被偷走約5萬英鎊現金，價值達15萬英鎊的珍藏球衣和卡地亞手鐲等飾物，不過最令他肉痛的，相信是一隻價值連城的Richard Mille名錶。

盜賊奪去的3隻名錶中，一隻是價值4萬英鎊（約38萬港元）的勞力士（Rolex）Daytona，另一隻是價值3.5萬英鎊（約33萬港元）勞力士Day Date，最後一隻是價值23萬英鎊（約220萬港元）的Richard Mille。馬列斯今次家中被爆竊估計失去總值50萬英鎊財物，單是這隻Richard Mille名錶已佔去近半價值，認真誇張。

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即使英超球員站在英國打工仔的尖端，收入豐厚，也不是個個買得起動輒過10萬英鎊一隻的Richard Mille。馬列斯即使在曼城不是必然正選，卻是隊中十大高薪族之一，周薪達12萬英鎊，自然買得起。



他和迪利阿里是英超少數擁有Richard Mille的球員之一，盡顯身份與地位。不過正所謂樹大招風，兩人今個月先後遭賊人光顧各失三隻名錶，阿里被盜的Richard Mille 11-03價值15萬英鎊，馬列斯失去的價值更高。

短時間內兩個愛名錶的球星分別中招，到底是否巧合？

馬列斯今年2月前日常配載的手錶明顯不是Richard Mille。（馬列斯Instagram）

查看馬列斯的Instagram，這位曼城翼鋒今年2月10日的一個帖文中首次看到他戴上疑似Richard Mille新手錶的照片，之後在3月4日再出一張刻意露出名錶的照片。一再炫富終於出事，英國《太陽報》引述消息人士稱，馬列斯事前已擔心被盯上，他自3月4日後已再無跟心愛的Richard Mille名錶合照，不料仍逃不過厄運。

馬列斯居住的豪宅大廈事後向住戶發信，指屋苑內4個單位遭非法闖入，犯人利用鑰匙通過正常通道進入屋苑，一切仍在徹查中，現時該鑰匙已經失效，不能再被使用。

Richard Mille名錶圖鑑

+ 10 + 9 + 8

為何Richard Mille那麼貴？

Richard Mille手錶外型獨特，一看便知，加上宣稱每款只有極少量生產，絕對是身份的象徵。這個瑞士品牌名錶由內到外全部以最昂貴的物料製作，外殼只用白金、玫瑰金和鈦金屬，錶身更用上F1賽車、太空穿梭機和競賽帆船常用的物料。

不過比起物料，最與眾不同的地方是手錶使用的高科技，包括高度防撞功能在內不少靈感和概念均來自F1賽車，因此亦被稱為「戴在手上的F1賽車」。結合科技、昂貴物料與手藝，猶如一件件最精緻的藝術品。

網球好手拿度也曾為Richard Mille作宣傳。（Getty Images）

「戴在手上的F1」

Ed Sheeran、Kanye West、網球名將拿度和巴西尼馬等名人都擁有特別為他們設計的Richard Mille，名人效應之下，令這個品牌成為上流社會之中人人趨之若鶩的「神錶」。

英超球星經常成為被洗劫的對象，除馬列斯和迪利阿里外，熱刺後衛維頓漢今年3月球隊作客RB萊比錫時，英國家園遭受搶劫，水晶宮中堅沙高（Mamadou Sakho）則在一月被劫走逾50萬英鎊財物，去年利物浦球星沙迪奧文尼亦曾中招。