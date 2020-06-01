【德甲】球員們齊為公義發聲　查頓辛祖首度戴帽領多蒙特大勝

非裔美國人George Floyd被白人警察所殺一事，在美國引起連串警民衝突外，亦成國際注視的事件。 周日（5月30日）的德甲賽事中，多蒙特的查頓辛祖及阿舒拉夫在入球慶祝時展露為George Floyd尋求公義的標語，而慕遜加柏的馬古斯杜林亦以單膝跪地作悼念。

George Floyd在美國明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭當地的白人警察所殺，引起當地愈演愈烈的示威行動，而美國不少體壇人物亦開腔批評當地警察的濫暴情況。

George Floyd事件引發警民衝突（按圖放大）：

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George Floyd被殺一事，在歐洲同樣引起迴響，在今輪德甲賽事中，不少球員亦以各自的方法悼念George Floyd。先有史浩克04的美國球員韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie），戴上印有「Justice for George Floyd」的隊長臂章，在昨晚兩場賽事中，亦有球員在慶祝時傳達為George Floyd尋回公義的訊息。

史浩克04的美國球員麥堅尼戴上「Justice for George Floyd」的隊長臂章悼念同鄉。（Getty Images）

「二哥」多蒙特作客暫時「包尾」的柏達邦，戰至下半場才打開紀錄，查頓辛祖職業生涯首次連中三元，加上杜根夏薩特﹑阿舒拉夫（Achraf Hakimi）及舒姆沙（Marcel Schmelzer）各建一功，結果以6：1大炒對手，與榜首的拜仁慕尼黑保持7分距離。

查頓辛祖及阿舒拉夫在入球慶祝時，一同掀起球衣並展示出底衫寫上的「Justice for George Floyd」標語，而脫去球衣的辛祖更被罰一面黃牌。辛祖及後在個人Instagram中表示，雖然大演帽子戲法是值得高興的一事，但在世界的另一方卻在發生不公義的事，並呼籲大家不要畏懼，一同為追求公義而努力。

另外，慕遜加柏在主場以4：1輕取柏林聯，暫以得失球差壓過利華古遜，升上第3位。隊中的法國名將杜林之子馬古斯杜林（Marcus Thuram）今仗梅開二度，該名22歲的「名將之後」在德甲重開後狀態大勇，4仗攻入4個入球，而杜林在入球後亦以單膝跪地悼念George Floyd。

梅開二度的馬古斯杜林入球後以單膝跪地。（Getty Images）

NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：