【德甲】慕遜加柏希望之星越過痛楚處子登場　6度重傷休養3年

德甲慕遜加柏主場大勝柏林聯4：1，馬古斯杜林面對全場紙板球迷，把隊友的球衣掛在角球旗，狂歡慶祝。 杜林之子如此興奮，因為球衣主人馬馬度杜哥利能夠上陣，遠比自己梅開二度，值得慶賀。杜哥利在補時後備入替，短短3分鐘，等待4年，過程充滿傷痛。

慕遜加柏今仗控制戰局，上半場已領先兩球，戰至下半場後段領先4：1。眼見大局已定，教練馬高路斯在90分鐘換入杜哥利，加盟4年終於在德甲亮相，補時3分鐘後，鳴笛完場，杜哥利的德甲初體驗就此完結。

馬古斯杜林（左）擁抱馬馬度杜哥利（右），相當興奮。杜哥利顯得內斂，正在感受德甲的氣氛。（Getty Images）

這3分鐘，也許應該早早出現。塞內加爾出生、法國籍的杜哥利巴黎聖日耳門青訓系統受訓，曾在PSG青年隊擔任隊長，並入選法國小國腳，奪得2015年U17歐青賽冠軍。2016年夏天，這名18歲守將轉投慕遜加柏，沒有踏上大好前途，甚至不能原地踏步。他帶着肌肉傷患加盟，未料一傷再傷。前後6次，傷處大同小異，每次都休養數月，甚至接近一年。

馬馬度杜哥利（右）代表PSG出戰歐洲青年聯賽，擔任隊長與車路士鬥法。這位對手今季已擔正，是譚美阿巴謙。（Getty Images）

人生在世，許多時候都徒勞無功。唯有不放棄，才有突破，遇見榮光。錯過建功立業的日子，杜哥利在為穩定出場而努力。養傷3年至本季初，他代表慕遜加柏二隊在第四級聯賽上陣10次，每仗出場時間亦多。去年10月，一隊對奧格斯堡，杜哥利首列後備，望見德甲賽事的這一刻，已經21歲，可是同月底又再拉傷小腿，2019年提早「收爐」。

控好每一球，走好每一步，終會戰勝。（慕遜加柏Twitter）

再等半年，經歷新冠肺炎疫情，德甲閉門重開，杜哥利終於等到踏足德甲的第一秒。縱然沒助攻沒入球，沒有一腳驚為天人，杜林、馬高路斯，以至球會上下，都為杜哥利高興。杜林上前擁抱杜哥利，把杜哥利的球衣掛在角球旗上，向看台上的紙板觀眾揮舞，比「掟壽包」更興奮。路斯說全隊都為杜哥利穿起慕遜加柏球衣上陣而欣喜，希望他可以保持動力與力量，「而最重要的是，保持健康」。

杜哥利合約尚餘一年多，希望他保持健康，展示實力。（慕遜加柏Twitter）

此外，梅開二度的杜林以行為發聲，悼念美國明尼蘇達州警察暴力事件的黑人死悼念George Floyd。

梅開二度的馬古斯杜林入球後以單膝跪地。（Getty Images）

NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：

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留意歐洲聯賽即將重開：