【英冠】10人確診無礙復賽　賽會宣布6月20重開球季

萬眾矚目的英超將於本月17日重開，次一級的英冠聯賽亦緊隨其後，賽會宣布將在本月20日復賽，縱然英冠在早前的病毒測試中驗出10人確診新冠肺炎。 另外，英超賽會進行第四輪的病毒測試中，在1130個樣本全數呈陰性反應。

英冠在3月8日起停擺至今已接近3個月，隨各大聯賽逐步重開，加上英國政府對恢復各項體育賽事「開綠燈」。英冠賽會與各支球隊達成共識，預料比英超遲3日，將於本月20日重開賽季，完成餘下的108場賽事，並預料將在7月30日完成英超附加賽，決出升上英超的資格。

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英冠預料在6月20日重開球季。（01美術製圖）

英冠賽會表示希望與英超在相若的時間完成球季，為避免一切升﹑留級的混亂。雖然英冠賽會復賽有期，但賽會早前為全數英冠球會的1058人進行病毒測試，8間球會中的10人驗出陽性反應，或令復賽添上隱憂。

列斯聯與西布朗位列英冠的首兩名，大有機會來季升上英超，而第3至第6位的球隊將透過附加賽爭逐最後一個升班位置，6至11位的球隊僅相差3分。榜尾方面，第17至22位的球隊同樣僅差3分，仍然有不少變數。

列斯聯暫時以1分之差高踞英冠榜首。（資料圖片／Getty Images）

英超賽會繼續為各支球隊進行病毒測試，早前3輪測試中檢驗超過2700人，當中12人確診新冠肺炎。英超第四輪的病毒測試中，1130名職球員接受檢驗，未有人驗出陽性反應，對復賽絕對是一個喜訊。

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