【口罩時尚】利物浦清水心跳易襯衫　巴塞稱防菌　NBA球隊選擇多

英超和各大聯賽復賽在即，即使球迷暫時無緣入場撐愛隊，各大球會仍然陸出推出全新產品，讓球迷在日常生活中繼續支持愛隊：球會口罩。 大部分球會推出的口罩均講明並非作醫療用途，不過西甲豪門巴塞隆拿每個售價18歐元的口罩，宣稱有抗菌功能。

利物浦口罩：價錢相宜又易襯衫（按圖看用料、售價）

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利物浦網店出售的口罩，開宗明義不是外科手術口罩，也不是醫療級別的PPE。設計走簡約型格路線，配上紅軍主場和門將球衣的紅、黑兩色，用來襯衫一流。每人限售4個。（各款售價見上面圖輯）

巴塞隆拿口罩：最昂貴具抗菌功能（按圖看用料、售價）

巴塞隆拿近日推出的三款口罩，不單外型時尚，還宣稱具備抗菌功能（須以熨斗以160度熨10至15秒啟動），因此售價亦是所有球會口罩中最昂貴的。除成人尺碼外，還貼心地提供中童（7歲或以上）及幼童（3至6歲）尺碼。（售價及物料見上面圖輯）

清水心跳口罩：時尚之選（按圖看用料、售價）

說到貼心設計，當然不得不提日本J-League球會口罩。以清水心跳為例，以牛仔布式樣配上球隊名字，沉實低調，方便日常使用。不具醫療用途，收益會撥捐慈善組織支援當地新型冠狀病毒Covid-19疫情。（售價及物料見上面圖輯）

NBA球隊口罩：選擇最多為善最樂（按圖看用料、售價）

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NBA一口氣推出各隊口罩，每隊均有多個款式，簡直目不暇給。同樣開宗明義並不具醫療用途，但其中一款美國製造綿口罩具三個夾層，中間一層特別加厚增強保護性能。款式和購買組合眾多，而且所有收益撥捐慈善用途，幫助美國當地食物銀行和慈善機構。（售價及物料見上面圖輯）