【粉嶺行山路線】港鐵站起步登龍山　順遊流水響水塘落九龍坑

龍山的行山路線較為冷門，這座山位於粉嶺東南部，可以由港鐵站起步，經塘坑村上山，沿路俯瞰北區景致，十分開揚，山脊上還保留了多座英軍留下的偵察堡，讓行山客了解香港軍事史。之後，行崎嶇山徑落流水響水塘，沿軍車路到九龍坑村搭小巴離開，全程近8公里，建議預算4至5小時。

路線：粉嶺港鐵站 > 塘坑配水庫 > 龍山三角測量柱 > 龍山頂 > 流水響水塘 > 桔仔山坳 > 九龍坑村 路程：7.7公里 需時：4.5小時 體力需求：3星（上落龍山少樹蔭，沿途沒有補給；以5星為最高） 技術需求：3.5星（上落龍山非官方鋪設山徑，十分崎嶇；以5星為最高） 起點交通：粉嶺港鐵站A出口起步 終點交通：搭25B小巴回大埔，可於太和港鐵站下車

約朋友行龍山的話，可選擇在粉嶺港鐵站A出口集合，出發前可以在車站或附近商場的便利店及超級市場買齊糧水。上落龍山的路少樹蔭，而且中途沒有補給點，如果天熱暴曬的話，請帶備足夠食水及運動飲品。

龍山行山路線，由粉嶺出發，行到九龍坑。（01美術製圖）

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+ 6 + 5 + 4

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經馬會道行入塘坑村

在A2出口落扶手電梯，沿粉嶺車站路旁的行人路繼續行，轉彎經過粉嶺站遊樂場，至新運路十字路口，不用過馬路，轉右沿新運路旁的行山路走。約行5分鐘便至馬會道十字路口，轉右沿馬會道行。

經過電力站，過馬路到對面，轉右繼續行。不一會兒，行到一處馬路路口，轉左入去，沿馬路天橋旁的行山路過河，行到塘坑村；仰望村後的高山，就是今次的目標龍山。

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+ 5 + 4 + 3

沿馬路轉右，經過頌榮居，沿馬路直去，其中一個右邊路口有公廁，是上山前最後一個廁所。去完廁所，回到主路繼續直行，之後會再見到一個大路口，行右邊上斜的馬路就可以。

沿配水庫鐵絲網外行

行多10分鐘馬路上斜，行至塘坑配水庫的鐵閘口，不用入去，行鐵閘左邊繼續上，沿鐵絲網外的小路行，十分狹窄，之後還要跨欄到石屎小徑，行到盡頭就接上龍山的天然山徑。

路上樹根交錯，形成一級級上山路，沙泥路面上滿佈落葉，時而大石橫路。經過一座電線杆，路徑逐漸出林，愈來愈少樹蔭，間中回頭一瞥，可見粉嶺，還能遠眺深圳的高樓大廈。

重要路口！行到塘坑配水庫的閘口，行出閘口左邊的小路。（顏銘輝攝）

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+ 3 + 2

電塔底難得有樹蔭

途中有個分岔路口，轉右上斜往電塔方向行，那兒的樹上有大量絲帶。朝電塔不斷上斜，一直沒有樹蔭。由配水庫起計，行了50分鐘，才上到電塔底。在電塔下有樹叢，是路上少有的樹蔭位置，適合遊人休息一會。

在樹叢的位置，可以望住粉嶺的景色，但行上一點，風景截然不同，可以俯瞰九龍坑的谷地，粉嶺公路及東鐵沿谷地蜿蜒而去，極目遠望，可見康樂園及林村，還隱約看到大帽山頂。

很快就出林，進入沒有樹蔭的路段。（顏銘輝攝）

回頭可以見到粉嶺的景色。（顏銘輝攝）

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+ 9 + 8 + 7

看完風景後，沿電塔後的小路繼續上斜，行至一個小山崗。一坳之隔，對面更高的山頭是龍山的主脊，還能見到一會兒登頂的山路。落至山坳，山徑轉下為上，直攀往龍山去。這段路上得幾急，有些位置幾大級，可能需要雙手輔助行上去。

從電塔後望往九龍坑，見到粉嶺公路及東鐵，再遠一點是康樂園及林村，最遠的高山是大帽山。（顏銘輝攝）

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+ 7 + 6 + 5

三角測量柱下藏軍事遺跡

大約上了25分鐘，終於見到龍山的三角測量站。不過，這個並非龍山的最高點，這個是龍山的副峰大嶺，高360米。這個三角測量站內有乾坤，建於一座英軍荒廢偵察堡之上。在三角測量站外，仍可見到有兩個入口落去偵察堡。偵察堡入面很細，兩個人入去都覺擠擁。

往東北望去，尚有座高一點的山頭，沿山脊小路行上去，便登上371米高的龍山頂。龍山有5頂，群峰並立，矯若遊龍，故而得名，有堪輿學家稱為「五朵芙蓉」，而龍山頂就是龍山最高的山峰。

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+ 6 + 5 + 4

沿山脊行看英軍偵察堡

在龍山頂的山徑下，隱藏住另一座英軍偵察堡，其石屎頂部已成山徑的一部分。據香港軍事研究者葉榕的著作指，英軍在上世紀30年代興建這一帶的防線，以防敵軍從深圳南下，而在龍山的山脊上，幾座偵察堡一字排開，每個隔數十米。不過，日本在二戰侵略香港時，英軍很快就南撤，所以這一帶沒有留下戰爭遺跡。

續沿山脊走，還見到多兩座偵察堡，一座在山徑左邊，跨過草叢即可抵達其頂部；另一座在山徑右邊，面朝山下的桔仔山坳。之後，山徑緩緩向下，往流水響水塘方向落去。

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+ 7 + 6 + 5

落流水響山路崎嶇

這段山路崎嶇，落得幾急，十分狹窄，兩旁草叢茂密，但路胚還算清晰，只要望住水塘落山就沒有錯。路況方面，大多是乾泥面，亦有些大石，部分位置有點滑，有點難行，建議大家穿行山鞋。

當你發現樹蔭愈來愈多，就代表快將落到底。由龍山頂起計，行了1小時15分鐘，經過簡陋的旱廁，終於落到流水響水塘的燒烤場。燒烤場下是流水響水塘的打卡熱點，翠木夾道，湖光山色。水塘乾涸時，不少遊人會落去拍照。

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+ 13 + 12 + 11

影完相之後回到燒烤場，沿另一邊的樓梯落去，橫過流水橋後到郊遊徑的分岔口。轉左行可往鶴藪，乘搭52B小巴回粉嶺港鐵站，但山路需要上山，而且擔心多人等車要排隊，所以決定行遠一點，到九龍坑下山，故在分岔口轉右，經過龍山橋，往桔仔山坳行去。

沿郊遊徑行到桔仔山坳

這段路也是流水響郊遊徑，平坦易行，跟之前上落龍山的路可說天淵之別。輕鬆行了20分鐘，就由水塘行到桔仔山坳，接上軍車路。桔仔山坳是個主要分岔口，選右路的大馬路落山。左邊的大馬路是往九龍坑山的，而另外兩條小馬路都不是往下山的方向。

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+ 2

之後近兩公里全是軍車路，以落斜為主，行多40分鐘就落到九龍坑村；途中會經過兩個荒廢的軍事設施，分別是軍營及彈藥庫，與龍山上的偵察堡同屬一條防線。

在九龍坑村，有間士多，大家落山後可以馬上買汽水飲。在士多對面就是小巴站，可以乘25B小巴回大埔，途經太和港鐵站。

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+ 9 + 8 + 7

上落龍山 新手不宜

這次龍山、流水響的行山路線全長7.7公里，行了約4個半小時，若果打算在龍山或水塘留耐一點打卡的話，預算5小時為佳。

前半段上落龍山的並非官方鋪設的行山徑，沿途沒有任何指示牌，路面崎嶇又少樹蔭，所以技術需求給予3.5星，不宜新手嘗試。上落龍山都幾辛苦，中途沒有補給，行程最高點有371米，所以體力需求亦有3星。不過，落到流水響水塘後，接行郊遊徑及軍車路就輕鬆簡單，所以這條路線算是先苦後甜。

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