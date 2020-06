【01體論】政治正確的推廣藝術　正義與偽善一線之差

利物浦全隊球員在晏菲路球場中圈單膝跪地,一句「團結就是力量」(Unity is strength),為被美國白人警員拘捕期間跪頸致死的George Floyd發聲,畫面漂亮,訊息強而有力,贏盡掌聲。 身在香港的球迷卻難免感到不是味兒。9個月之前,利物浦才要求其中一個香港官方球迷會Liverpool OLSC HKSAR Branch刪除一段針對警察會員的聲明。兩宗事件同是源自對警察暴行的不滿,為何球會處理手法截然不同?

政治從來都是高風險賭博,正所謂「和氣生財」,因此無論是體育品牌,美國職業籃球聯賽NBA、各大足球聯賽以至全球各大足球會,一貫避免涉足政治範疇。

然而這情況近年開始有所轉變。2016年NFL球隊三藩市49人四分衛卡佩尼克(Colin Kaepernick),在賽前奏國歌環節拒絕站立而單膝下跪,抗議美國國內種族不平等和向黑人及有色人種的結構性欺壓(systematic oppression)。事件引起莫大爭議,包括美國總統特朗普在內的保守勢力批評他「不愛國」,但響應者也不少。

因為這次事件,身為NFL星級球員之一的卡佩尼克飯碗不保,2018年Nike卻大膽推出一個以他為主角的大型廣告宣傳,還配上一句鏗鏘的口號:「堅持信念,即使那意味你要犧牲一切」(Believe in something. Even if it means sacrificing everything)。

Nike為何兵行險着?

這並非Nike首次在廣告宣傳涉足社會公義。2017年2月他們推出以平等(Equality)為主題的廣告攻勢,旗下NBA巨星勒邦占士(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)、網球女王莎蓮娜威廉絲(Serena Williams)、美國女足國家隊隊長韋冰露(Megan Rapinoe)等精銳盡出。

為什麼Nike突然選擇在這個時候兵行險着?時間點可能是重大線索。2017年1月20日,美國第45任總統特朗普(Donald Trump)宣誓就職。他無論在種族、女性、環保等議題均曾引起重大爭議,Nike在他上任初期立即「歸邊」,以西方普世價值理念為宣傳主題,立即博得受眾好感,為品牌注入無形價值。由於是首批敢於跟總統「對着幹」的商業品牌,宣傳效益更大亦更持久,在體育品牌中鶴立雞群。

看準美國主流社會渴求改變種族不平等的大氣候,其後再推出卡佩尼克的廣告攻勢。即使有博彩成份,Nike趁特朗普上場的時機推出一連串以理念為主題的宣傳,本身就贏面甚高。細心留意的話,會發現他們巧妙地避開種族、黑人、白人、警暴等敏感字眼,只用平等、公平、信念和犧牲,避免引來反感,手段實在高明。

卡佩尼克廣告推出後翌日,Nike銷售大增31%。

政治正確帶來品牌紅利

到今次George Floyd事件,Nike更進一步直擊種族歧視核心,發布一條1分鐘短片,全片均是素黑底色、配上白色文字,第一句便是品牌宣傳口號「Just Do It」的相反──「For once, Don't Do It(就這一次,不要這樣做)」,之後是一連串呼籲人們挺身對抗種族歧視的訊息:

跟以往不同的是,今次連Nike最大競爭對手adidas的官方帳號亦轉發影片,並加上留言:「並肩,我們才能前進;並肩,我們才能作改變(Together is how we move forward. Together is how we make change)。」

「政治正確」為Nike帶來品牌紅利,宣揚反種族歧視成為主流,其他品牌檢視後相繼跟隨,實在並不意外。

利物浦球員單膝跪地背後

素來對政治避而不談的英超球會利物浦,突然上載全員單膝跪地的照片,博得大眾掌聲之餘,未免來得突兀。美國體育財團Fenway Sports Group 2010年已入主利物浦,2016年卡佩尼克單膝跪地,4年來球會一直對此無動於衷,為何此時此刻才作出180度轉變?

New Balance自2015/16球季開始成為利物浦球衣贊助商,早前球會宣布與Nike達成協議,2020/21球季開始成為紅軍球衣贊助商,還為此跟New Balance對薄公堂。

再一次,時間點上的巧合,不得不令人懷疑紅軍這張感動世人的單膝跪地照片,背後跟Nike有關。別忘記,Nike是卡佩尼克最大支持者,而恰恰9個月之前,利物浦才以「違反球會政策」,要求利物浦其中一個香港官方球迷會Liverpool OLSC HKSAR Branch刪除一段針對警察會員的聲明。

去年多家歐洲球會的香港球迷會發聲明

利物浦球迷曾因警察蒙冤多年

當時正值香港反逃犯條例修訂事件引發警民衝突高峰期,曼聯、利物浦、車路士、AC米蘭、巴塞隆拿、帕爾馬等各大球會的香港球迷會紛紛發聲,其中車路士官方球迷會率先要求從事警察的會員退會,利物浦旗下的Liverpool OLSC HKSAR Branch其後發聲明跟隨。一如所料,沒有任何球會為此爭議作出回應,唯獨利物浦會方要求Liverpool OLSC HKSAR Branch刪帖。

利物浦會方以「違反球會政策」要求刪帖,本屬無可厚非,只是1989年4月15日發生的球隊史上最大慘劇希斯堡事件,正是因為英國警方作假證供令利物浦球迷足足蒙冤達27年之久。站在香港球迷角度,利物浦球迷曾受警方欺壓多年,會方竟然一反常態站在對立一方,自然難以接受。到今次George Floyd事件,利物浦會方卻又站在受害黑人一方,難免令人感覺偽善。

當然,利物浦今次撐George Floyd,巧妙地避過「警暴」這個敏感詞,並將事件推上一格到團結、平等、黑人的命也是命(Black Lives Matters)的層次,惟以現實一面來看,那不過是「西瓜開大邊」的道理:押注在穩贏一方,就是「政治正確」。

利物浦永恆傷痛:希斯堡慘劇

NBA與勒邦占士

去年10月NBA球隊侯斯頓火箭總經理莫利(Daryl Morey)一個支持香港示威者的Twitter帖文,在中國引爆巨型公關災難。NBA和以勒邦占士為首的一眾球星,急急向中國球迷澄清甚至道歉,連NBA總裁施華(Adam Silver)也坦白承認,「毫無疑問,經濟方面的影響十分明顯,那個帖文帶來的影響相當巨大。」商業社會一切以利益主導,政治正確與理念?嗯,還是先衡量後果吧。

黑人球星主導的NBA,向來對種族問題上極為上心,然而他們對其他議題的冷漠與避忌,早已引起爭議,當中以經常為種族議題發聲的勒邦占士為甚。以經濟學角度,每個人也是自私及只顧自身利益,然而世人對收入高昂的球星道德標準定得較一般人為高,對他們「雙面人」的態度尤為不齒。

當品牌、球會、球星紛紛為「正義」發聲,也許部分原因確是推廣理念,但更大程度上,也許只是順勢而為的推廣操作,正義與偽善,只是一線之差。

