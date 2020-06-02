【01體論】政治正確的推廣藝術　正義與偽善一線之差

利物浦全隊球員在晏菲路球場中圈單膝跪地，一句「團結就是力量」（Unity is strength），為被美國白人警員拘捕期間跪頸致死的George Floyd發聲，畫面漂亮，訊息強而有力，贏盡掌聲。 身在香港的球迷卻難免感到不是味兒。9個月之前，利物浦才要求其中一個香港官方球迷會Liverpool OLSC HKSAR Branch刪除一段針對警察會員的聲明。兩宗事件同是源自對警察暴行的不滿，為何球會處理手法截然不同？

利物浦一眾球員以單膝下跪，一同為公義發聲。（利物浦Twitter截圖）

政治從來都是高風險賭博，正所謂「和氣生財」，因此無論是體育品牌，美國職業籃球聯賽NBA、各大足球聯賽以至全球各大足球會，一貫避免涉足政治範疇。

然而這情況近年開始有所轉變。2016年NFL球隊三藩市49人四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick），在賽前奏國歌環節拒絕站立而單膝下跪，抗議美國國內種族不平等和向黑人及有色人種的結構性欺壓（systematic oppression）。事件引起莫大爭議，包括美國總統特朗普在內的保守勢力批評他「不愛國」，但響應者也不少。

因為這次事件，身為NFL星級球員之一的卡佩尼克飯碗不保，2018年Nike卻大膽推出一個以他為主角的大型廣告宣傳，還配上一句鏗鏘的口號：「堅持信念，即使那意味你要犧牲一切」（Believe in something. Even if it means sacrificing everything）。

Nike在2018年起用卡佩尼克作廣告代言。（Nike）

Nike為何兵行險着？

這並非Nike首次在廣告宣傳涉足社會公義。2017年2月他們推出以平等（Equality）為主題的廣告攻勢，旗下NBA巨星勒邦占士（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、網球女王莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）、美國女足國家隊隊長韋冰露（Megan Rapinoe）等精銳盡出。

為什麼Nike突然選擇在這個時候兵行險着？時間點可能是重大線索。2017年1月20日，美國第45任總統特朗普（Donald Trump）宣誓就職。他無論在種族、女性、環保等議題均曾引起重大爭議，Nike在他上任初期立即「歸邊」，以西方普世價值理念為宣傳主題，立即博得受眾好感，為品牌注入無形價值。由於是首批敢於跟總統「對着幹」的商業品牌，宣傳效益更大亦更持久，在體育品牌中鶴立雞群。

看準美國主流社會渴求改變種族不平等的大氣候，其後再推出卡佩尼克的廣告攻勢。即使有博彩成份，Nike趁特朗普上場的時機推出一連串以理念為主題的宣傳，本身就贏面甚高。細心留意的話，會發現他們巧妙地避開種族、黑人、白人、警暴等敏感字眼，只用平等、公平、信念和犧牲，避免引來反感，手段實在高明。

卡佩尼克廣告推出後翌日，Nike銷售大增31%。

Nike2017年2月推出以平等（Equality）為主題的廣告攻勢。（Nike）

政治正確帶來品牌紅利

到今次George Floyd事件，Nike更進一步直擊種族歧視核心，發布一條1分鐘短片，全片均是素黑底色、配上白色文字，第一句便是品牌宣傳口號「Just Do It」的相反──「For once, Don't Do It（就這一次，不要這樣做）」，之後是一連串呼籲人們挺身對抗種族歧視的訊息：

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跟以往不同的是，今次連Nike最大競爭對手adidas的官方帳號亦轉發影片，並加上留言：「並肩，我們才能前進；並肩，我們才能作改變（Together is how we move forward. Together is how we make change）。」

「政治正確」為Nike帶來品牌紅利，宣揚反種族歧視成為主流，其他品牌檢視後相繼跟隨，實在並不意外。

George Floyd事件引發美國各地警民衝突

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利物浦球員單膝跪地背後

素來對政治避而不談的英超球會利物浦，突然上載全員單膝跪地的照片，博得大眾掌聲之餘，未免來得突兀。美國體育財團Fenway Sports Group 2010年已入主利物浦，2016年卡佩尼克單膝跪地，4年來球會一直對此無動於衷，為何此時此刻才作出180度轉變？

New Balance自2015/16球季開始成為利物浦球衣贊助商，早前球會宣布與Nike達成協議，2020/21球季開始成為紅軍球衣贊助商，還為此跟New Balance對薄公堂。

再一次，時間點上的巧合，不得不令人懷疑紅軍這張感動世人的單膝跪地照片，背後跟Nike有關。別忘記，Nike是卡佩尼克最大支持者，而恰恰9個月之前，利物浦才以「違反球會政策」，要求利物浦其中一個香港官方球迷會Liverpool OLSC HKSAR Branch刪除一段針對警察會員的聲明。

去年多家歐洲球會的香港球迷會發聲明

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利物浦球迷曾因警察蒙冤多年

當時正值香港反逃犯條例修訂事件引發警民衝突高峰期，曼聯、利物浦、車路士、AC米蘭、巴塞隆拿、帕爾馬等各大球會的香港球迷會紛紛發聲，其中車路士官方球迷會率先要求從事警察的會員退會，利物浦旗下的Liverpool OLSC HKSAR Branch其後發聲明跟隨。一如所料，沒有任何球會為此爭議作出回應，唯獨利物浦會方要求Liverpool OLSC HKSAR Branch刪帖。

利物浦會方以「違反球會政策」要求刪帖，本屬無可厚非，只是1989年4月15日發生的球隊史上最大慘劇希斯堡事件，正是因為英國警方作假證供令利物浦球迷足足蒙冤達27年之久。站在香港球迷角度，利物浦球迷曾受警方欺壓多年，會方竟然一反常態站在對立一方，自然難以接受。到今次George Floyd事件，利物浦會方卻又站在受害黑人一方，難免令人感覺偽善。

當然，利物浦今次撐George Floyd，巧妙地避過「警暴」這個敏感詞，並將事件推上一格到團結、平等、黑人的命也是命（Black Lives Matters）的層次，惟以現實一面來看，那不過是「西瓜開大邊」的道理：押注在穩贏一方，就是「政治正確」。

利物浦永恆傷痛：希斯堡慘劇

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NBA與勒邦占士

去年10月NBA球隊侯斯頓火箭總經理莫利（Daryl Morey）一個支持香港示威者的Twitter帖文，在中國引爆巨型公關災難。NBA和以勒邦占士為首的一眾球星，急急向中國球迷澄清甚至道歉，連NBA總裁施華（Adam Silver）也坦白承認，「毫無疑問，經濟方面的影響十分明顯，那個帖文帶來的影響相當巨大。」商業社會一切以利益主導，政治正確與理念？嗯，還是先衡量後果吧。

黑人球星主導的NBA，向來對種族問題上極為上心，然而他們對其他議題的冷漠與避忌，早已引起爭議，當中以經常為種族議題發聲的勒邦占士為甚。以經濟學角度，每個人也是自私及只顧自身利益，然而世人對收入高昂的球星道德標準定得較一般人為高，對他們「雙面人」的態度尤為不齒。

當品牌、球會、球星紛紛為「正義」發聲，也許部分原因確是推廣理念，但更大程度上，也許只是順勢而為的推廣操作，正義與偽善，只是一線之差。

NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：