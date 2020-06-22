【01球評】利物浦無限接近英超首封王　建立王朝須先解決四大難題

英超復賽首戰，利物浦作客愛華頓踢成0：0，餘下8輪賽事只需多取5分，即可首度成為英超聯賽冠軍。 然而高普能否在未來延續強勢開創新王朝，一步步追上傳奇領隊費格遜為宿敵曼聯寫下的成就，球隊至少要解決陣中四大難題。

難題一：為三叉戟尋找強力替補

利物浦前線三叉戟沙拿（Mohamed Salah）、羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）、沙迪奧文尼（Sadio Mane）組合攻力強橫，有力攻陷世上任何球隊防線。然而紅軍除他們三人以外，後備席上並無任何可靠前鋒。這是高普加盟紅軍以來，一直未能解決的問題。

無論是沙基利（Xherdan Shaqiri）、奧歷治（Divock Origi）還是新加盟的南野拓實表現均不夠穩定，更遑論搶得正選。三叉戟正值盛年狀態大勇，問題暫時不大，但始終球季漫長加上英超埋身戰甚多，三人中一旦有人受傷，戰鬥力便大受影響。另一方面，三人均是各大豪門收購對象，球會亦需要作兩手準備。引入一個具級數的球星作輪換或變陣，是紅軍今夏轉會窗必須要做的事。

到底利物浦會收購哪一位頂級前鋒？

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今夏陣中有拉爾拉拿（Adam Lallana）約滿離隊，沙基利也很大機會他投，利物浦前鋒收購目標人選不絕（詳見上列組圖）。RB萊比錫的迪姆華拿一度無限接近，惟受新冠肺炎疫情影響，紅軍不願付出6000萬歐元為華拿「贖身」，最終被車路士截糊，今夏轉會策略估計亦會趨於保守。

手緊之餘，另一問題是頂級巨星一定不甘屈居人後當後備，如何說服他們加盟以及協調各人上陣時間，極傷腦筋。因此另有消息指，紅軍來季索性收回20歲的利安比維斯達（Rhian Brewster），或提拔有「新奧雲」之稱的17歲小將禮頓史釗活（Layton Stewart）。

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難題二：應如何處置基達？

由上季歐聯奪冠，到今季英超絕對優勢，高普最信賴的中場球員離不開隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson）、韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）和法賓奴（Fabinho）三大工兵，再加上經驗最豐富的老將兼副隊長占士米拿（James Milner）。如果要變陣或輪換，第一選擇是重傷復出的阿歷士張伯倫（Alex Oxlade-Chamberlain）。本應是主角之一的拿比基達（Naby Keita）幾乎無影，淪為路人級閒角。

2018年夏天當轉會費高達5257萬英鎊的基達來到晏菲路時，劇本並不是這樣。從球會刻意將2015年離隊的「神奇隊長」謝拉特曾穿上的8號球衣留給他，足見利物浦對他寄予厚望。可惜基達即使間中發揮出他的本領，卻遲遲未能適應英超踢法，表現時好時壞。致命傷是過去兩年以來大大小小傷患不斷，上陣時間十分有限。

古天奴離開利物浦後，紅軍中場始終欠缺一點創造力。（路透社）

2018/19球季，基達英超上陣25次，入2球助攻1次，連同所有賽事33次上陣，看似不少，加起來卻只有1817分鐘，即20場比賽多一點；今季他只曾9度上陣英超，入1球1助攻，連同其他比賽共29次上陣，合共950分鐘或10場半比賽，跟每季上陣時間近3000分鐘軒達臣、韋拿杜姆和法賓奴差天共地。

自從古天奴離隊，利物浦中場始終欠缺一點創造力。基達的踢法與功能其實跟古天奴不同，理想狀態下他會成為球隊新一代中場發電機，問題是他一路表現不出效力RB萊比錫時期的高水平，至今甚至有點「玻璃人」的味道。利物浦應該繼續耐心等待他，還是早日作好兩手準備，答案愈來愈明顯。

當然基達仍只有25歲，說放棄或許太早。然後站在球會角度，趁早止蝕說不定更上算。近日有意大利傳媒聲稱，AC米蘭有意引入基達，5000萬英鎊轉會費剛好用以收購紅軍看中多年的狼隊23歲中場魯賓尼維斯。

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難題三：物色優質兩閘輪換人選

羅拔臣與阿歷山大阿諾特對利物浦十分重要。（Getty Images）

利物浦的踢法相當倚重左右兩閘後上助攻側擊，正選左閘羅拔臣（Andy Robertson）和右閘阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）往往是攻勢起點，也是傳出關鍵一腳的轉捩點。上季英超阿諾特助攻12次，羅拔臣11次；今季尚未完結阿諾特已累積12次，羅拔臣也有7次。

兩人不單是全隊上陣時間最多球員之一，跑動距離和衝刺跑次數也在隊中名列前茅，尤其是每場均像電兔一樣滿場飛的羅拔臣。根據2018/19球季數據，利物浦全隊衝刺跑次數為3794次，在英超排行第一；李斯特城左閘芝維爾以609次成為英超「衝刺跑之王」，其次是547次的利物浦射手沙拿，羅拔臣以531次緊隨其後。

利物浦常規兩閘人選

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內部提拔 青年軍中尋寶

26歲的羅拔臣與21歲的阿諾特均在年輕力壯之年，身體質素也不錯少有受傷，惟英超、歐聯、加上各大小盃賽加起來，頻密賽程連鐵人也吃不消。今季英超首次歇冬後，羅拔臣狀態明顯大不如前，他跟阿諾特明顯有疲態。

今季左閘的後備是34歲的副隊長占士米拿，沒有其他人選。右閘後備原先是尼達利基尼（Nathaniel Clyne），被阿諾特搶走正選後一度外借，歸隊後在熱身賽重創膝部，球季報銷，一隊餘下正宗右閘只剩18歲小將基賀華（Ki-Jana Hoever）一人。當然高普應該寧願繼續派祖高美斯（Joe Gomez）當替工多一些。

球會莫財 青年軍兩閘三寶

按照今季阿諾特和羅拔臣的情況，為兩閘尋找優質後備甚至輪換人選實在刻不容緩，卻從未聽聞球隊有意買閘。基尼今夏約滿鐵定離隊，青年軍19歲右閘尼高威廉斯（Neco Williams）進展良好，或有力與基賀華爭一席後備。左閘方面，有一個叫占士諾里斯（James Norris）的17歲小將被指有力接班，但立即上一隊不切實際，下季還是靠米拿大叔捱一下義氣吧。

難題四：能挑戰艾利臣的後備門將

今季加盟的33歲門將阿祖安（Adrian），意想不到季初已多次上陣，表現對辦。然而艾利臣在球季最關鍵的3月初再次受傷，之後利物浦一星期內接連在足總盃和歐聯出局。阿祖安對馬德里體育會一仗突顯水平不足的弱點，也是球隊落敗原因之一。

艾利臣是利物浦防線最後拼圖，甫加盟球隊表現立即脫胎換骨，是目前全球最佳門將之一，基本上無法取代。然而一方面傷病難以預期，另一方面艾利臣亦需要一個實力較接近的副選，幫助他長期維持最高競技水平，以一隊能建立王朝的強隊而言，阿祖安實力並不足夠。

卡列奧斯的未來會否在利物浦？（Getty Images）

說到實力較接近艾利臣的門將，利物浦陣中已有一個──卡列奧斯（Loris Karius），他能否留隊則是一大疑問。2018年歐聯決賽對皇家馬德里兩個致命失誤， 直接摧毀他的球員生涯。即使被外借到土超球隊比錫達斯兩年，一直未能找回昔日的自己，低級失誤一個接一個。

屋漏偏逢連夜雨，比錫達斯一再欠薪下，今年5月他主動提出終止外借合約返回利物浦。可是由於今季不是球隊註冊球員，不能跟隨利物浦操練。他跟利物浦的合約到2022年6月才完結，外界早已認定他無可能回到一隊，被賣走似是唯一出路。

如此一來，後備門將問題始終懸疑未決。就算勉強多用阿祖安多一年，未來仍是要一個力足挑戰艾利臣的副手。

利物浦今夏可能放走的7個球員

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總結：未來一季不變 也要為未來鋪路

利物浦事先張揚今夏不會在轉會市場有大動作，陣中所有主力均在當打之年，相信維持原班人馬多踢一年不會有大問題。必須留意的是，英超三大對手均有雄厚資金增兵，哥迪奧拿帶領的曼城本身跟紅軍實力不相伯仲，曼聯收購波基斯費南迪斯後開始重拾正軌，車路士在林柏特帶領下一班小將進步神速，買人後此消彼長下，距離可望進一步拉近。

紅軍過去兩季維持極高競技水平，足以證明實力所在，若想建立王朝就要長期保持下去。王者與挑戰者的最大分野，往往在於球隊陣容的板凳深度。上述四大難題之中，便有三個跟替補有關，而且全部不易解決，既考驗高普和管理團隊的用人眼光，也要顧及財政和陣容方面的平衡。

說穿了，就是財力不及對手，各方面也須扭盡六壬。在高普和體育總監米高愛華士（Michael Edwards）鎮守，球員買賣不用太擔心，最好當然靠一點運氣，有多一至兩個青年軍球員能成為一隊常規球員已功德無量。之前一直努力收集得來的雲丹貝治（Sepp Van Den Berg）、哈維艾利洛（Harvey Elliott），均有機會收成正果。

高普近日講過，曼聯在1990到2000年代集天時、地利、人和於一身才能雄霸英超多年，「老實說，我不認為一隊獨大的情況再次出現」。新球季再次重新來過，無論利物浦強勢能否延續，說到底，高普繼續領軍才是關鍵。

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