【棒球．日職棒】巨人球星確診　即取消練習賽　賽會宣布照常開季

日職棒（NPB）早前宣布6月19日展開2020年球季，但周三（6月3日）遇上重大阻滯。 傳統勁旅讀賣巨人宣布，內野手坂本勇人、捕手大城卓三染上新冠肺炎，即時取消同日對西武獅的練習賽。

坂本勇人及大城卓三在新一輪檢測確診感染新冠肺炎，為日職棒第4及第5名確診球員。

阪神虎投手藤浪晉太郎及兩名隊友，於3月時出席大型聯誼活動時感染病毒，成為日職棒首批確診球員。由於疫情問題，日職棒延後開季日期，早前才宣布新的開鑼日期（6月19日）。

坂本勇人確診，要打破日層棒最年輕2000安紀錄機會甚微。（Getty Images）

日本的生活漸漸回復正常（點圖放大）

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確診兩將近日均曾出戰練習賽

日職棒周二（6月2日）才開始練習賽，巨人對西武獅還派出坂本勇人出任第四棒，大城卓三則為先發第七棒。

巨人原本於周三下午再在東京巨蛋，與西武獅進行練習賽，但聞訊兩將確診後，已即時取消比賽，避免職棒界新一輪疫情爆發。

大城卓三於日前的練習賽亦有出場。（網上圖片）

藤浪晉太郎成為日職棒首名確診球員。（Getty Images）

坂本勇人難破最年輕2000安打紀錄

受到新冠肺炎影響，NPB將143場球季縮減到120場，並且初步全為閉門賽事。30歲的坂本勇人今季有機會挑戰NPB最年輕2000安打，目前距離目標還有116支安打，需在7月29日前擊出第2000支安打，才能刷新紀錄。不過，如今確診肺炎，要打破紀錄機會渺茫。

日媒恐怕巨人兩名球員臨開季確診，對開季有一定影響，能否如期開戰成為疑問。不過，日職棒事務局長井原敦周三晚表示，咨詢過專家意見後，6月19日開幕計劃不會改變。

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