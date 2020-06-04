【足球熱話】巴洛迪利表態反種族歧視　場內難改麻煩友作風

美國非裔男子George Floyd被白人警員殺害一事，球圈人士近日紛紛發聲，尤其是不少黑人球星，亦公開傳達一同對抗種族歧視的訊息。 外號「巴神」的巴洛迪利，最近除了在社交網站上發聲外，更在右眼眼角上紋下新紋身，身體力行聲援「#BlackLivesMatter」的活動。 不過，貴為「麻煩友」的巴洛迪利，一再缺席球隊布雷西亞的操練，使球隊班主甚感失望。

George Floyd被警察所殺一事，一石激起千重浪，國際體壇亦有不少反響，各人亦以不同方式發聲。意大利性格球星巴洛迪利（Mario Balotelli）當然有就事情發聲，他早前在個人Instagram上發文，上載一張手握拳頭的照片，並配上「向種族歧視說不」﹑「黑人力量」及「George Floyd」的標籤，而「巴神」更將帳戶頭像放上「以黑人為榮」（Proud to be Black」的字句。

巴洛迪利不只在社交網站表態，他更「身體力行」將「黑人力量」（Black Power）的字句紋上右眼眼角上，以實際行動聲援反種族歧視運動。

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巴洛迪利在眼角上紋上新紋身。（網上圖片）

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巴神談及種族歧視議題時振振有詞，但他在場上終究是「麻煩友」，他在早前無故缺席多節訓練，面對指責，巴神強調自己有出席訓練。

布雷西亞班主施連奴（Massimo Cellino）早前接受《BBC》訪問時，坦言簽入巴洛迪利是個錯誤的決定，「我認為巴洛迪利的加盟，對我和他也是一個錯誤，因為他未有在訓練中展露他的決心，這個態度對球隊未來影響甚大，他根本不希望留隊。」

巴洛迪利在Instagram上上載一張緊握拳頭的圖片，聲援反歧視運動。（Instagram截圖）

巴洛迪利多次無故缺席訓練，使布雷西亞班主大感失望。（資料圖片）

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