【中國足球】天才新星外出飲酒犯規　高拉特因外借回國入選受阻

中國足球昨日相當繁忙，過去、現在與未來，都傳出消息。 現正在上海集訓的中國U19傳出「獨自去偷歡」醜聞，有六名球員違規離營外出宵夜兼夜蒲，正待處分。大國腳亦有阻滯，兩名歸化球員的代表資格受阻，或未能趕及出戰世界盃亞洲區外圍賽第二輪餘下賽事，當中包括廣州恒大前線主力高拉特。

中國聯賽經過球隊退賽潮，幾經波折終於準備開季。中國U19將會參戰來季中乙（第三級）聯賽，昨日（6月4日）集訓時卻少了幾名球員，隨即傳出有6名球員違規飲酒。

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陶強龍譽為中國新星，年紀輕輕已有中超經驗。（新華社）

中國媒體報道，集訓營於5月31日休息一天，又規定晚上10時半關燈休息。6名隊員包括陶強龍、何龍海、韓東、任麗昊、彭號、劉祝潤，在5月30日晚上沒有請假，未經批准，擅自外出。他們起初到集訓基地附近大排檔吃宵夜，每人吃了一碗麵。宵夜之後，6人之中來自上海的球員提議「下場」，帶隊「落D」，去了一家夜店飲酒消遣，凌晨才返回集訓營。

中國U19將會參加中乙，在實戰中鍛錬。（新華社）

6名球員摸黑「偷跳」，教練團隨即知曉，6月1日停止6名球員的代表資格。涉案人士都提交書面檢討，惟部分人的文件內容不足，需要再次交待，而處分待定。6名球員之中以陶強龍名氣最大，這名18歲前鋒是國青隊常規球員，去季效力河北華夏幸福，與香港代表羅素份屬隊友，在中超上陣18場射入1球，今季轉投名帥賓尼迪斯執教的大連人。陶強龍的潛力不錯，英國《衛報》曾於2018年10月，把他列入60名天才新星之一，同年上榜的有「日本美斯」久保建英、曼聯前鋒格連活特等。

高拉特（左）在恒大擔起攻擊重任，被中國國家隊寄予厚望。（Getty Images）

青年隊傳來壞消息，大國腳亦然。曾奪得巴甲最佳球員的廣州恒大巴西前鋒高拉特於2015年加盟，累積居住滿5年而取得中國籍，眼見披上中國隊球衣在望。惟他於2018年曾外借巴甲彭美拉斯半年，而國際足協認定歸他兵須在新地方連續居住5年，才有資格成為代表。而曾為英格蘭小國腳的蔣光太（Tyias Browning，前譯布朗寧），亦因代表過去出戰不同青年賽的歷史，入選有可能受阻。

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蔣光太的代表資格亦成疑。（Getty Images）

中國國家隊已有四名歸化兵可用，他們是：

中國隊近年力推歸化政策，冀以外來球員「自強」，高拉特與蔣光太均備受期待，希望能助中國於2002年後首次進軍世界盃。惟中國在第二輪分組賽A組排第二，落後敘利亞8分但少踢一場，形勢處下風，未來四仗不容有失。失去二人之力，中國隊未能增強實力，可算壞消息。

曾外流歐洲的著名中國球員：