【港足】被寄予厚望的我們仨　黑暗疫境中的自省與自白

六月上旬理應是香港足球賽事煞科之時，然而一場疫情，比賽暫停，數以百計職業球員的生活習慣和生計也被打亂。 本地球員余煒廉、林樂勤及茹子楠，是球迷眼中的港足希望。背負這期望的他們，趁這段時間反思生涯。 攝影：梁鵬威

疫情為本地球圈帶來衝擊，情況前所未有，反而為年青球員提供了自省的空間。（梁鵬威攝）

「足球頓時在生活中消失，有些球員也減薪了，令我感覺到很多事也非必然。這段期間思考了許多，球圈在疫情後會變成怎樣？自己會否被淘汰？往後又如何維生呢？」一切都沒有答案，21歲的理文中堅余煒廉對現狀十分感慨。

香港U16代表隊2014年歷史性勇闖亞少盃（現U16亞洲足球錦標賽）決賽周，成員余煒廉及林樂勤等被譽為香港足球「黃金一代」，球迷都寄望這一代人能改變港足的未來。

煒廉近年逐漸在港超站穩陣腳，可是對這一輩沒經歷過港足「冰河時期」的球員來說，突然而來的疫情卻衝擊着他們對足球，以至人生的認知：「疫情下所有人事物都可能隨時消失，這令我學懂珍惜身邊的一切，包括每課練習與比賽。」

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足球、家人、朋友，通通可於一夜間消失，余煒廉學懂珍惜身邊的一切。（梁鵬威攝）

「失去了才知當初多幸福」

去年轉投富力R&F的林樂勤（Jordan）對此感觸更深。他季初隨隊到葡萄牙集訓，首場熱身賽後備登場僅兩分鐘，便因觸傷左膝十字韌帶而休戰近10個月，令他早領略到失去足球的痛苦：「平日看似很簡單的事，從不覺珍貴，到失去了才知當初多幸福，更感受到它們存在的必要。」

Jordan原先對今季抱有一定期望，所以受傷初期內心相當煎熬，「最難捱是在葡萄牙時，每日隊友出外練習，留下我獨自在酒店；還有完成手術後，行動很不方便，沖涼亦要媽媽協助。那段時間很失落，會想為何受傷的是我？又不斷怪責自己。」

協助他走出陰霾的，竟是弟弟林樂賢，「弟弟早前也觸傷同一位置，困擾了兩年。他比我更不幸，卻很積極地復原，我身為哥哥又怎可垂頭喪氣？我沒有放棄的藉口，反而應該成為他的榜樣。」懷着這份志氣，現時Jordan的康復進度已達9成，他相信在復操後重新投入比賽，定可重拾佳態。

上年8月開季前重傷，林樂勤才明白健康是多麼幸運的事。在家人的鼓勵下，他逐步從黑暗走向光明。（梁鵬威攝）

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外闖是人生重要的一課

今季從葡甲科瓦彼達迪回流東方龍獅的茹子楠，雖非「黃金一代」成員，但因外闖而讓他聲名大噪，同樣被寄予厚望。22歲的他在返港後個人技術雖有改進，惟今季上陣紀錄只集中於菁英盃。

「這代表教練相信我。可是我比賽時仍有點不集中，希望往後可改善。」來季去向未明，他期待再次衝出香港，「教練說出場機會對我的發展很重要，自己也希望多點上陣，有表現才可證明自己的存在。有機會肯定會再外流，這是我的夢想。」

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從葡萄牙返港後，茹子自覺仍有不足，餘下球季以爭取上陣為目標。（梁鵬威攝）

球員踏出香港這個舒適圈，往往有另一番體會。「茹子」短暫效力葡甲有所得着，Jordan也因長期在富力位於中國廣州的基地訓練，逐漸變得成熟，「日常生活要照顧自己，慢慢多了想法，更懂得處理場內外的情緒起伏。」

上季仍認為外闖言之尚早的煒廉，看着兩位同齡人的經歷，想法又有沒有改變？他謂：「外流講求機遇，最重要還是在本土比賽有好表現、入選港隊。我也很渴望挑戰自我，看看自己的能力有多高；日本以至東南亞都可一試，但暫時沒有任何眉目。」

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余煒廉自言今季表現中規中矩，幸得拍檔列斯奧分享經驗。（梁鵬威攝）

港足競爭大 嘗試改變踢法

港足後防位置一向競爭激烈，艾里奧等入籍兵身型與經驗佔優，華將如梁諾恆和徐宏傑實力備受肯定，要立足絕非易事。

煒廉透露，理文主帥陳曉明建議他向拍檔列斯奧偷師，「曉明知道我身型未算高大，不宜衝撞型踢法。列斯他腦筋轉得快，用波控波也不俗，可運球到前場，令攻勢更流暢，或可助我建立另一種特色。」

理文今季失球數字大減，證明煒廉的表現持續進步，惟他對入選大港腳抱平常心，他認為做好本份、對得起自己才是最重要。

茹子曾入選大港腳，亦試過助港隊高舉省港盃，惟港隊踢法偏重防守，身型是他的最大障礙。（梁鵬威攝）

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踏入22歲的茹子楠也有相同目標，惟目前港隊踢法偏重防守，他坦言需積極增強身體對抗性，「港隊踢法體力化，我由細到大身體質素不太好，後天要努力變得硬淨，才有機會獲徵召。」

林樂勤希望向港足主帥麥柏倫證明實力，贏取大港腳一席位。（梁鵬威攝）

前屆U23亞錦外留遺憾 林樂勤盼將功補過

至於1999年出生的Jordan，最近入圍了港足U23的集訓名單，提早為明年舉行的U23亞洲足球錦標賽外圍賽備戰。

他透露自己將第三度參加這項大賽，難忘的回憶成為他的動力。「2017年首度出戰，當時港隊首仗逼和朝鮮0：0，第二場對老撾取勝的話，有機會出線。雖然我該仗後備上陣取得入球，但另一次單刀沒有做好決定，選擇射門而非傳球，結果港隊只能跟對方踢成1：1，很遺憾。」

林樂勤2017年隨港足U23參加亞錦外，結果遺憾出局。（香港超級聯賽Facebook）

港足去年3月遠赴蒙古出戰U23亞錦外，卻無緣晉級：（按圖放大）

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港隊去年出征蒙古同樣失望而回，今屆Jordan已成為陣中最有經驗的球員之一，他自言責任更大，「在場上要發揮更重要的作用，照顧自己之外，也需幫助較年青的球員進步，很希望今屆可一起爭取佳績，為外界帶來驚喜。」這次U23集訓由港足主帥麥柏倫主持，Jordan亦期待向對方證明實力，爭取大港腳席位。