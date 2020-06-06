【德甲】多蒙特新星剪髮違賽會防疫政策或受罰　數日前始避過狙擊

所謂「避得一次，避唔到第二次」，多蒙特翼鋒查頓辛祖（Jadon SANCHO）「得罪方丈，想走？冇咁易」！ 這位英格蘭新晉國腳早前入球後露出打底衫並宣示字句，關注美國黑人George Floyd被白人警察拘捕時遭跪頸喪命事件，避過德國聯賽會（DFL）處罰。可是，查祖始終「走唔甩」，皆因剪髮剪出禍。

辛祖與隊友文路爾艾簡治（Manuel AKANJI）早前在社交媒體上載相片，他們各自邀請了同一髮型師到家中剪髮。相片顯示兩人剪髮時，他們與髮型師都沒有戴口罩。

辛祖剪這個髮型，相當貴！（Getty Images）

似乎辛祖自知「瀨嘢」，不久刪除了相片，可是已被DFL盯上。DFL裁定二人在剪髮時，違反DFL專責小組訂立的衛生及防疫規則，未能合乎DFL的醫療意識。聲明補充道：「足球員要剪髮並無問題，但現在必須緊遵醫療意識。」

不僅辛祖刪相，連髮型師也暫時關閉社交媒體。（網上圖片）

DFL的聲明未有交待罰款金額，英國《每日郵報》則指，罰款為1萬歐元，並指辛祖與艾簡治有權提上訴。辛祖對此時「限時」回應，他在Twitter上載了簡短一句：「DFL，真係笑話！」貼文現時被刪走。除了二人，薩加度（Dan-Axel ZAGADOU）、韋素（Axel WITSEL）及拉菲爾古里路（Raphael GUERREIRO）均曾幫襯同一髮型師，未知會否有手尾。

辛祖早前表達美國警察暴力事件的立場，又被德國足協調查，最後逃過一劫。（Getty Images）

關於處罰，辛祖「一句講晒」。（Twitter）

「是禍躲不過」，辛祖周一（6月1日）對柏達邦入球後拉起球衣，打底衫寫上「Justice for George Floyd」，表達對美國明尼蘇達州警察暴力事件的立場，要求為死者弗洛伊德尋求公道。德國足總跟進此事，最後決定不處分。

德甲復賽做足安全措施：

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