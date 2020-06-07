【轉會】疫情重創英超　高普認利物浦難出高價簽人　阿仙奴炒球探

利物浦早前盛傳會簽入RB萊比錫前鋒迪姆華拿（Timo Werner），近日消息卻紛紛指向交易遭車路士「截糊」；紅軍另一熱傳的目標、利華古遜中場夏維斯（Kai Havertz），亦有傳皇家馬德里及拜仁慕尼黑加入搶奪。 高普日前接受德國《天空體育》訪問，就坦承目前球會在轉會市場上動作不多。

高普在訪問開首，已不掩飾自己對華拿及夏維斯的欣賞，直指兩人都是「很棒的球員」，但亦立刻強調，一切都講求時機：「時機要適當，也要有機會，這些因素要同時出現。老實說，6、7周之前，我們根本不知道今年內還能不能比賽，若當時真的無法踢完下半季，我們更會去想，我們真的還能踢球嗎？然後，現在一切又突然開了。我們裝作一切問題都已解決，但其實一切都未解決，我們不能裝作一切問題都不存在」。

高普坦言，不能因英超終於復賽，就將問題視而不見。（Getty Images）

失門票收入 「會帶來一些轉變」

疫情奪去許多人命，也對全球經濟打擊極大，即使是利物浦這樣的豪門球會也無法倖免。高普坦言，儘管對手如曼聯和車路士都與許多球員拉上關係，「但這一刻，我可以說的是，這裏（利物浦）的動作不多」，而這一切自然與金錢有關，「現在全部球會都在蝕錢。沒有觀眾的當下，我們要為季票退款、下季更可能無法賣出任何季票，說是的最少10至15場都無法招待觀眾。貴賓區不會再人頭湧湧、不會有人買票。這對我們的合作夥伴打擊不小，也會帶來一些轉變」。

連同門票、紀念品及餐飲銷售在內，利物浦在2019年的比賽日收入達到8400萬鎊（約8.2億港元）。

晏菲路球場短期內都難以重現人頭湧湧的盛況，對球會收入打擊極大。（Getty Images）

最後，高普亦直言，若花重金簽入球員，難以向各方交代：「我們一方面要跟球員談減薪，若另一方面又花5000至6000萬英鎊（約4.9億至5.8億港元）簽入球員，就很難解釋了」。

儘管萊比錫稱尚未與車路士有任何接觸，但英國傳媒紛紛報道車路士已經就迪姆華拿與萊比錫達成共識，以約4940萬英鎊（約4.8億港元）轉會費購入華拿，並為此子開出20萬鎊周薪。昨晚因傷未克上陣的夏維斯，據德國傳媒報道，較大機會轉投德國班霸拜仁慕尼黑。

盛傳迪姆華拿轉會車路士的交易已完成。（Getty Images）

曼聯暫未有任何轉會動作，回顧蘇斯克查上任後的轉會「神操作」：

+ 8 + 7 + 6

因疫情而受影響的自然不止利物浦一隊，英國《每日郵報》報道，阿仙奴為了減省支出，不單裁減了10名兼職青年球員球探，亦解除了多名負責在歐洲物色成年球員的球探。不過這舉動對「兵工廠」準備復賽暫無影響，昨日（6日）在酋長球場對英冠球隊查爾頓的熱身賽中，21歲前鋒尼基迪亞大演帽子戲法，拿卡錫迪、奧巴美揚及祖爾韋洛克亦各入一球，鎖定6：0勝局。

阿仙奴在閉門熱身賽對戰查爾頓：