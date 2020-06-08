【甲子園】阪神虎安慰五萬球兒　一撮泥土送別青春期最後之夏

學界兒女，尤其是行將畢業的「師兄師姐」。今年對你們來說，或許有點難過…… 日本的高校棒球大賽（甲子園），無論「春甲」與「夏甲」均因為日本爆發新冠肺炎而取消，奮鬥多年的高校球兒，戰鬥未開始已終結。 甲子園球場「主人家」，職棒球隊（NPB）阪神虎發起小小心意，送球兒一撮「泥」，還他們一點安慰。甲子園黑土，對高校球兒不止是紀念品，更有傳承之意。

甲子園集全國南北的高校棒球精英，特別是夏甲的四十多支參賽校，先要在各自縣內的選拔賽激戰。甲子園每場賽事完結，奏完勝方校歌之後，敗方球兒就算淚流不止，亦大多裝起球場黑土帶走。這個傳統，據稱讓球兒記着挫敗，捲土重來。他們會灑在學校球場裏，意義上讓後輩感受甲子園的氣氛，激勵他們努力。

甲子園的舊式球場設計，在盛夏烈日下酷熱非常，但無阻觀眾欣賞。（網上圖片）

球兒把泥土撥入袋中帶走，只有少數球隊選擇不這樣做。（Instagram）

夏甲宣布取消，一眾球兒的努力化為烏有，更令三年生無盡失望。他們在高校為棒球奮鬥，就算打出好成績，亦不代表打通康莊大道，甚至大部分高校三年生，視之為「最後一局」，不論首圈出局或決賽最後一局，完結一刻就告別，畢業後不再練習棒球。

矢野燿大監督手上的泥土，對高校球兒意義非凡。（阪神虎官網）

沒了夏甲，全國失落。沒有敗在強手，卻不敵無形之手，全國上下都為球兒感到遺憾。阪神虎監督矢野燿大提出把盛載甲子園泥土的鎖匙扣，送給全國高校棒球部三年生。這匙扣印有「102」字樣，代表本年夏天舉行的第102屆全國高校棒球大賽，希望8月底可以送出。根據高校棒球聯盟數字，全國硬式及軟式棒球三年生，合共約有50000人。

新冠肺炎惹的禍阻礙甲子園，這一個鎖匙扣算是一份安慰。（阪神虎官網）

矢野表示，春甲之後夏甲也取消，球兒跟高校監督，還有支持他們的親人，這些情感可以如何宣泄。虎隊棒球手知道夏甲取消，思考球隊以甲子園為主場，有什麼可以做。他提出此計劃，獲得球團與球場同意，虎隊教練團與球手出錢亦出力，負擔部分費用，並會親自裝入泥土。矢野監督說這些泥土不僅是禮物，「希望讓高校球兒知道，我們一直為各位打氣，若能夠推動大家前行就好。他朝能夠遇上擁有這匙扣的球手，感受會相當特別。」

球兒敗戰後尚未冷靜，會哭著取泥土。（Instagram）

甲子園舉行時，插滿參賽校的旗幟。（讀者提供）

至於職棒，雖然宣布於6月19日開季後有球員確診，但NPB會長齊藤惇稱根據現時資料，如期開幕不成問題。