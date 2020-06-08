【英超】傳車路士班主擲逾億收購心頭好　球迷崩潰：何不買辛祖

疫症重創全球經濟，足球轉會市場異常淡靜，近日較注目的，只得本來熱傳轉投利物浦的迪姆華拿（Timo Werner），被指已與車路士達成共識。 俄羅斯傳媒《Lenta》指車路士班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）豪擲1.2億美元，作一次「世界級」收購，對象卻不是華拿。

《Lenta》報道指，阿巴莫域治在國際知名拍賣行蘇富比以1.2億美元（約9.3億港元），購入挪威畫家愛德華．孟克（Edward Munch）代表作《吶喊》，價值較許多車路士曾購入的球星更高。報道稱消息源於蘇富比的Telegram頻道，但另一俄媒《TASS》向蘇富比查詢後，蘇富比的代表指這是假消息，但未作正式回應；阿巴莫域治的團隊則拒絕回應。

《吶喊》有多個版本，2012年曾在蘇富比拍賣的是1895年的粉彩版，當時成交價為7400萬英鎊（約7.26億港元）。（Edward Munch）

消息尚未能證實是真是假，但球迷已一窩蜂討論「阿巴買畫」疑雲，當中不少車路士球的著眼點是：「既然有這筆錢，為何不買查頓辛祖呢？」

亦有許多球迷以車路士與荷甲球隊維迪斯的關係「抽水」，說：「《吶喊》在1年內就會外借到維迪斯了！」阿巴莫域治與維迪斯班主基連斯基（Alexander Chigirinksy）份屬好友，兩間球會亦建立了伙伴關係，近10個球季內，車路士共外借過28名球員予維迪斯，目前仍有23歲梅桑達（Charly Musonda）在維迪斯陣中。

阿巴買畫疑雲，球迷熱烈回應：