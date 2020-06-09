【01體論】本田圭佑以為誤中Fake News　實墮入日政客語言偽術

日本共同社日前報道指，日本政府拒絕跟隨英國及美國，就中國通過《港區維護國家安全法》（港版國安法）一事，聯署批評中國，日本球星本田圭佑日前於網上發炮批評日本政府「犧牲香港民主」。 日本內閣官房長官菅義偉周一（8日）會見傳媒時指報道不實，表明早已向中方官員直接明確提出憂慮，本田聞訊後於Twitter就發出不實消息道歉。

本田在星期日（7日）引用《共同通信社》（共同社）報道，5月28日人大通過「港版國安法」草案後，英、美、澳、加發表聯合聲明譴責中國。多個相關人士指日本拒絕參與，感到失望，並估計此舉避免中日關係惡化及阻礙中國國家主席習近平訪日。本田認為香港的民主因立法而犧牲，若日本政府不交代拒絕理由，他難以接受。不過，他在同一貼文留有後着，對報道真偽存疑，「是真，日本認真『大鑊』。是假，共同通信認真『大鑊』」。

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5月28日，全國人大以絕大比數通過訂立「港版國安法」草案。（資料圖片／羅君豪攝）

事隔一天，本田宣布「大鑊」的是共同社。他引用《時事通信社》報道內閣官房長官菅義偉昨天（8日）記者會，判斷共同社「老作」，向日本政府道歉。公眾人物勇於認錯是美德，但露出頭部鞠躬道歉前，不如先想清楚錯什麼。

本田向政府道歉的帖文。（本田圭佑Twitter）

根據時事通信社、《產經新聞》、《每日新聞》報道，菅在記者會指別國對日本「有讚無彈」：「英美等G7（七大工業國）國家對日本的回應，予以正面評價，完全沒有失望聲音。」菅指人大通過當天，他跟外相茂木敏充表明「深感憂慮」，又傳召中國駐日大使孔鉉佑申明立場。他強調日本與其他G7成員國基本價值觀和思維相近，會共同發出適當的信息。G7成員國外相正草擬聯合聲明，內容要求中國確保「一國兩制」。

內閣官房長官菅義偉「耍太極」，沒有直接回應有否拒絕參與5月28日聲明。圖為他以前召開記者會。（資料圖片/Getty Images）

至於日本有否拒絕參與5月28日四國聲明，菅引領追問的記者遊花園，「我們與那些國家緊密合作，為考慮彼此的關係，不會回應外交事務每個細節。總之，英美等國對我們回應香港的局勢，予以正面評價」。首相安倍晉三同日出席眾議院大會談及「港版國安法」，與菅口徑一致，回應內容可謂「答咗等於冇答」。

政壇滿是「老狐狸」，不輕言把事情說死。圖為日本首相安倍晉三。（Getty Images）

「Fact check」過才知是否「Fake news」。如果相信政府所言所實，那本田不用道歉。日本政府反借所謂失望聲音「搭棚」，審時度勢後高調回應，堅持立場。政治事一日嫌多，誰理會5月28日做過什麼？以新事蓋過舊事，安倍政府豈會不懂箇中操作，否則如何逃過「森友學園」、「加計學園」等醜聞。

本田圭佑「百足咁多爪」，足球員只是「分身」之一。（Getty Images）

犯錯受挫，拂袖離座，亂局不會好轉。日本運動員敢於談政治者，少之又少。就算退役之後，登上電視最多做什麼？「射二十格」、談比賽辛酸、家有嬌妻煮營養餐……本田走的是另一條路，national challenger的路。這是他給自己的稱號：「請別叫我『前』國腳，我不喜歡，叫我『國家級挑戰者』」。他仍是足球員，踢勻歐亞南北美，也是國家隊教練、球會創辦人、生意人，甚至是KOL。其Twitter「出po」頻密，近來密集推廣其生意，不忘為時事「講兩句」。呼籲捐助澳洲山火、美伊關係、種族歧視、網絡欺凌，還有，香港國安法。

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National Challenger，譯作「國家級挑戰者」，都相當「中二」，反而切合人物性格。（twitter）

說到此，香港球迷應會記起。去年香港因政府推出《逃犯條例》修訂，引發連串示威。漫天烽火之際，本田於11月以柬埔寨國家隊主教練身份來港，在Twitter留下片言隻語，談及在港所見，轉告日本人「傳媒沒有報道的情報」。本田堪稱「國際線」，發言日、英雙聲道。過去曾因爆粗而鬧笑話，無阻他繼續向世界進發。

回顧當時報道：本田圭佑來港談示威 不覺得治安差

本田圭佑去年11月領柬埔寨國家隊來港，當時反修例示威天天上演。（資料圖片／袁志浩攝）

你不找政治，政治也會登門造訪。有心人直接面對，值得鼓勵與保護。網民讚許本田，先是關心香港事，再勇於承認錯誤。其實，這些都是一個市民應做之事。日本人本來就應該多關心社會，多讀英文，開twitter，跟隨國際線「康打」。你看到的不但是他邀請日本體育精英發聲談人生（須付費），還有，連續三屆世界盃入波的日本國腳，蛻變人文政治KOL。

本田圭佑成立的NowVoice邀得多名運動員發聲，談生活話題，包括長友佑都、奧原希望等。(網頁截圖)

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