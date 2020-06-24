【英超】利物浦30年爭冠路　謝拉特一跌揪心　最高分亞軍預告收成

香港的「曼迷」與「車迷」，大概看得出「波齡」。上世紀九十年代開始「睇波」的球迷，十居其九捧曼聯，千禧年的則多為阿仙奴與車路士。 利迷年齡層稍有不同，可能有人八十年代見證兩次球場慘劇，再到王朝結束。30年來，重建又重建，青訓崛起又告別，嘗到2005年歐聯奇蹟反勝AC米蘭。至於聯賽，四次亞軍，愈來愈近。 無論侯利亞、賓尼迪斯或羅渣士，「紅軍」試過穩守突擊，也試過堅持崇尚進攻，來到高普手中，變得有前有後。見過輝煌的「三、四十」老鬼；未見過捧起聯賽的「十𡃁歲」新仔，修成正果的時刻，就在不遠處。

捧起今季聯賽獎盃，只是時間問題。利物浦1990年最後一次贏得聯賽後，4次英超亞軍都一度給球迷寄望，但接下來一季便打回原形。可幸是上季成為最強亞軍，今屆繼續進步，有望成為歷來最早封王的冠軍。

重建又重建，30年鍊磨，利物浦球迷等到收成時。（Getty Images）

1. 2001-02年球季：盃賽三冠王之後

1990年最後一次高舉頂級聯賽（時為英甲）獎盃，紅軍踏入新世紀，等到青訓成熟時。謝拉特、加拉查、奧雲等二十出頭小伙子擔綱，加上收購了梅菲、希斯基，懷斯、夏文及巴布等，終於有復蘇跡象。01年終結錦標荒，成就盃賽三冠王，接下來放眼聯賽，惟開季不順，領隊侯利亞10月更因心臟病入院5個月。

「神奇隊長」謝拉特（左）逐漸上位，不過隊長臂章在希比亞手上。（Getty Images）

沒有主帥在陣，紅軍戰績卻有改善，一度升上榜首。此時，九十年代當家前鋒科拿漸漸失寵，早與侯利亞傳不和，終在11月底賣給次席的列斯聯，一個月後借來法國浪人安歷卡。不過，球隊12月接連敗於車路士及當屆冠軍阿仙奴，元旦起5仗4和1負，跌至第5。利物浦後來保持高水準表現至季尾，惟阿仙奴自聖誕節起不敗，更全勝最後13仗，愈帶愈開，紅軍最終衝上第二。

高速、靈活、射術精湛，奧雲橫空出世，紅軍的日子留下不少精彩入球。（Getty Images）

奧雲為重心的攻擊體系，往後數季讓紅軍保持爭標機會。但十年來的亞軍賽季，最大敗筆是侯利亞沒有簽下安歷卡，反而因為當年世界盃出色表現，簽入塞內加爾前鋒迪奧夫，成為歷來紅軍一大失敗收購。

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2. 08-09年球季：遇強愈強，遇弱愈弱

賓尼迪斯領軍帶來久違的歐聯獎盃，更幾乎圓了聯賽登頂夙願。上季收購西班牙金童費蘭度托利斯，連同馬斯查蘭奴搭沙比阿朗素的防中拍檔，釋放謝拉特參與進攻，磨合完成，威力大爆發。托利斯本季一再因腿筋傷患休戰，謝拉特分擔進攻責任，聯賽射入16球成為首席射手。

中場防守力強，釋放謝拉特上前攻堅，效果出色。（Getty Images）

不過，利物浦本季遇強愈強，遇弱卻失準。他們雙殺當季冠軍曼聯及第4名車路士，對季軍阿仙奴兩循環打和，對同市宿敵、第五名愛華頓亦取一勝一和。全季雖然只負兩仗，但和局多達11場。09年新年伊始連和三場，被下半季發力的曼聯趕過。加上2月底作客不敵最終降班的米杜士堡，利物浦最終以4分飲恨。

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3. 13-14年球季：神奇隊長一生的恨

「新世紀」班底逐漸退下，年屆34歲的隊長謝拉特，等到陣容革新與成熟。史杜列治與史達寧，加上蘇亞雷斯加盟到第四季收心養性兼「收口」，專心踢波。「3S」組合在當屆所向披靡，聯賽合共轟入51球，佔全季101球的一半。組合偶有啞火也不怕，菲臘比古天奴、謝拉特等挺身而出。

古天奴迅速融入球隊。（Getty Images）

可惜，謝拉特的冠軍夢，失落在一步之遙。紅軍自2月初10連勝，包括爭標關鍵戰3：2氣走曼城，惟正在上位的佐敦軒達臣飛剷拿斯尼被罰停賽，最後3場關鍵爭標戰全數缺陣，埋下悲劇伏線。

佐敦軒達臣成為中場屏障，對曼城完場前魯莽攔截而停賽，與球隊失冠不無關係。（Getty Images）

當曼城接仗主場被新特蘭逼和，利物浦則險勝諾域治，餘下3場取7分，便不用理會曼城在最後5場的賽果。可惜，紅軍主場迎戰車路士，便上演慘痛一幕。謝拉特中圈附近接應回傳「控甩腳」再「跣腳」，被丹巴巴亞單刀先開紀錄。面對摩連奴麾下的車路士領先下「泊大巴」，利物浦未能扳平，完場前輸多一球，0：2收場。

謝拉特於2017年說過，直至離世，這天都是人生最難過一天。（影片截圖）

利物浦失分，曼城取得3連勝後追至同分，更享大量得失球優勢。利物浦在尾二一仗對水晶宮如同自毀微弱機會，他們手執三球優勢，竟被主隊在完場前11分鐘起連追三球逼和，蘇亞雷斯完場後不禁落淚。曼城兩天後大炒維拉4球，反超前兩分，紅軍努力一季，功虧一簣。

水晶宮一役令爭標夢成泡影，蘇亞雷斯難掩傷心，季後帶着神射手獎轉投巴塞隆拿。（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

4. 18-19年球季：高普大改造

謝拉特於2015年7月離隊，接下來一季利物浦重新起步。高普在10月接替羅渣士，前中後三線全面改造。進入第四個球季，「埃及文明」攻擊組合完成，加上開季前從羅馬收購門將艾利臣比加，攻守皆強，尤其防線固若金湯，全季只失22球，屬近年罕見。

利萊辛尼突擊一腳中柱入網。曼城這季對利物浦獲一勝一和，對爭冠起關鍵作用。（Getty Images）

這支紅軍全季聯賽可算「應贏都贏」，7場和局只有兩仗對手並非「Big 6」或同城宿敵愛華頓。但新年伊始，次循環作客1：2負曼城後，該仗之後又要分身應付歐聯十六強，接連和波失分。整體而言，利物浦已發揮相當好，最後17戰打出13勝4和，惟曼城更是超水準，負紐卡素之外16戰全勝。

謝拉特離隊，軒達臣接過隊長臂章，不再是盲頭烏蠅。（Getty Images）

紅軍終在最後9仗全勝，仍以1分飲恨，以97分成為歷來最高分亞軍。可幸是他們在歐聯四強創造奇蹟，扭轉三球劣勢而淘汰巴塞隆拿，最終氣走熱刺，第6次捧走歐聯。

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英超第31輪直播賽程（按圖放大）：