【英超】利物浦離奪標需範新冠肺炎　捧盃或向薩爾斯堡紅牛取經

新冠肺炎令多國聯賽停擺多月，英超自3月停賽，終在香港時間6月18日復賽。利物浦領先曼城25分，餘下9場只要再贏兩場，或曼城再度失分，就可以得到30年來首座聯賽冠軍。 不過，新冠肺炎威脅仍在，復賽都不能掉以輕心，英國傳媒周二（9日）報道利物浦若然奪冠，捧盃儀式亦要收歛，盡量保持社交距離。

利物浦只要再贏兩場，就可以贏得30年來首個聯賽冠軍，若果曼城失分，則只需贏一場就可。30年來首個聯賽冠軍得來不易，全隊上下當然想跟球迷一起好好慶祝，但受疫情影響，「紅軍」的捧盃儀式或會十分不一樣。

利物浦若果奪得英超冠軍，將會在沒有球迷及需要保持社交距離的前提下捧盃。（Getty Images）

利物浦復操踢隊內賽：

+ 6 + 5 + 4

英超6月18日復賽，如多個已復賽的聯賽一樣，將全面閉門舉行，如利物浦奪得冠軍，將會於在沒有球迷的情況下捧起英超獎盃。

據英國《泰晤士報》報道，英超的CEO Richard Masters堅持讓奪冠球隊舉行捧盃儀式，但要注意衛生，或會要求利物浦效法早前奪得奧地利盃的薩爾斯堡紅牛，在保持社交距離下捧起獎盃。

薩爾斯堡紅牛早前奪得奧地利盃，眾人保持社交距離。（路透社）

薩爾斯堡球員頒獎禮後圍圈慶祝亦盡量保持距離。（路透社）

地墊上畫圈確保社交距離

為確保薩軍球員能保持距離，頒獎時於球場草地上舖上膠墊，並於上面印上一個個圓圈，球員在頒獎時需站於圈內，維持與旁人一定距離，減低感染機會。

惟合照時球員需要靠近，故頒獎禮畫圈的做法有沒有其效用仍是一個疑問。（路透社）

除了英超外，奧地利盃頒獎禮的做法或會成為一眾比賽的先例，8月1日於溫布萊上演的足總盃決賽，亦有可能以同樣形式頒獎。

另外，英國傳媒透露，英超賽會正考慮比賽前為因疫情逝世的患者進行一分鐘默哀。

英超復賽第29輪焦點直播：曼城對阿仙奴（01美術製圖）

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：