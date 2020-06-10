【英超】愛華頓球員共襄善舉　但求一個也不能少　支援弱勢社群

英超雖然復賽在即，但停賽3個月對一眾球會帶來影響。愛華頓一隊成員周三（6月10日）同意減薪五成，為期3個月，除了幫助球會其他員工保住飯碗外，亦會用作援助利物浦市中身的弱勢社群。

愛華頓CEO Denise Barrett-Baxendale於發給球迷的電郵中透露，「拖肥糖」一隊成員同意減薪五成3個月，希望幫助球會減輕新冠肺炎帶來的影響，球會中全職及兼職員工可以保住工作。

愛華頓球員自願減薪5成。（Getty Images）

英超球會疫境見真情 ：

+ 9 + 8 + 7

事實上，愛華頓的球會高層及教練團，3月時已自願減薪三成。雖然領隊安察洛堤3月底時曾表示減薪於事無補，指球圈經濟會隨疫情改變，但當疫情真的影響到愛華頓時，仍是義不容辭減薪。

安察洛堤雖曾講過減薪、停薪無濟於事，但最後仍同意減薪助愛華頓維持運作。（Getty Images）

愛華頓球員減薪再加上球迷捐出季票退款，令到愛華頓慈善機構的儲備大增。（Getty Images）

除了維持球會運作之外，這筆資金亦會用於愛華頓的「Blue Family」慈善機構，幫助利物浦市內的弱勢社群。

據了解，愛華頓季票持有者本來獲得退票，但數以百計決定不收回退款，將錢損給球會的慈善機構，令到「Blue Family」的儲備增加到40萬英鎊，班主Farhad Moshiri將會自掏腰包再出40萬英鎊。

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：