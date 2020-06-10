【歐聯】馬體會會長的驚天提議　未能復賽仍可決定冠軍誰屬

新冠肺炎今年初於中國武漢爆發後，蔓延全球，使得球壇自3月後陷入癱瘓。多個聯賽都於6月重開，歐洲足協（UEFA）亦計劃待歐洲主要聯賽完結後，於8月續戰。 距離計劃實行還有兩個月，未來的事誰也說不準，萬一歐聯真的無法重開，應該如何是好？ 馬體里體育會會長提出了一個令人驚嘆的提議。

歐聯於3月時進行到16強次回合，仍有4場比賽未開波，就因為新冠肺炎疫情於歐洲一發不可收拾，一直陷入停擺至今，UEFA主席施費連更表示感到憂慮，擔心球季不保。

不過，UEFA於4月時宣布計劃8月復賽，有傳8強及4強賽事改為單回合制一場定生死，可於一個星期內決定冠軍誰屬。

歐聯16強進行到次回合，仍有4場比賽未踢就因疫情問題而停擺。（Getty Images）

惟疫情反覆，早前舉辦決賽的土耳其疫情大爆發，不少足球員都確診感染新冠肺炎，能否在8月舉行決賽仍是未知之數，確實仍有可能「埋唔到尾」。

若果歐聯不幸未能完成2019至20年球季，還可否決定鹿死誰手？根據馬體會會長Enrique Cerezo的想法，就算歐聯不能重開，仍有方法找出冠軍球隊。

馬體會兩回合力克利物浦入8強。（Getty Images）

歐聯16強餘下4場：

72歲的Cerezo近日接受西班牙電台訪問時表示，現時淘汰賽仍有多場比賽要舉行，更透露UEFA有意改在一個城市舉行餘下賽程，更收到風可能於葡萄牙或西班牙選址。

不過，Cerezo認為不能預測未來兩個月，疫情會有什麼發展，亦要為「歐聯因新冠肺炎無法繼續」作好心理準備。

萬一未能復賽，Cerezo主張：「冠軍應該屬於擊敗衛冕之師的那一隊！」

如果真的「擊敗衛冕之師就應得冠軍」，馬體會主帥施蒙尼會否如此高興？（Getty Images）

馬體會於今季歐聯16強遇上衛冕的利物浦，兩軍兩回合及加時後，以總比數4：2粉碎「紅軍」衛冕夢，Cerezo這樣說當然是想不擇手段都想得到歐聯。

不過，萬一歐聯真的有什麼「三長兩短」，都肯定不會以這種兒戲的方式決定冠軍，各位「認真便輸了」。

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：