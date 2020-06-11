【足球熱話】誰是球王的最後答案？　超級電腦客觀分析C朗美斯

美斯和C朗拿度誰是「當代球王」的爭論無日無之，不少現役及退役的球壇人物亦曾經開腔評論二人。在講求數據的年代，比利時的一所大學以超級電腦分析兩人的數據，得出的結果令人驚訝。

C朗拿度與美斯絕對是當代兩大最具代表性的球星，二人不論由場內的數據，或者場外的年薪榜，同樣鬥得難分難解。縱然是球圈人士對二人亦持不同意見，各有支持者，使「誰是球王」這個問題成為不朽的一個話題。

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比利時大學以超級電腦對比C朗與美斯的5個球季數據，以數據分析誰是當代最佳。（資料圖片／Getty Images）

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美斯與C朗各有所愛，沒有情感因素在內的數據或是最客觀的「分析師」，比利時荷語天主教魯汶大學（Katholieke Universiteit Leuven）的教授戴維斯（Jesse Davis），利用超級電腦分析美斯及C朗的各項數據，除了入球及助攻外，更包括了射門﹑傳送﹑盤扭及攔截等。因保持數據公正性的問題，戴維斯特意以二人一同效力西甲期間，由13/14至17/18的5個球季數據分析。

經過超級電腦的分析後，美斯的指數得出1.21，但C朗卻僅得0.61，比美斯低出近一倍。其中一個分析數據的科學家Tom Decroos博士，解釋美斯的指數為何遠勝於C朗，「美斯和C朗在首個球季的數據十分接近，但從15/16球季起美斯逐漸拉開差距，因為美斯每一個採取的行動亦是相當高效率。」

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超級電腦得出結果後，美斯的指數比C朗高出近一倍。（資料圖片／Getty Images）

另外，C朗拿度在Instagram這個「戰場」卻遠勝於美斯，C朗的追隨者比美斯多出7800萬人，根據網站《Buzz Bingo》數據指出，C朗在Instagram賺取4170萬英鎊，比美斯高出1650萬鎊。

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