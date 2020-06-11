【F1】保達斯放風平治不考慮華迪爾　咸美頓銀石試車重拾初心

華迪爾（Sebastian Vettel）完成2020賽季後將離開法拉利，去向成為一大話題。有傳平治不排除讓這名德國4屆世界冠軍，與6屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）組成「十屆組合」，但保達斯（Valtteri Bottas）近日接受訪問率先「落閘」，指收到車隊的訊息是「絕不會考慮華迪爾」。

法拉利早前宣布與華迪爾「分手」，並很快就找到西班牙車手辛斯（Carlos Sainz Jr.）作替補，麥拿侖亦宣布由列卡度（Daniel Ricciardo）在2021年代替辛斯，華迪爾去向成為疑問。

早前傳出平治來年有可能組成華迪爾搭咸美頓的「十屆組合」。（Getty Images）

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+ 16 + 15 + 14

早前曾傳出華迪爾有可能加盟Racing Point，但該車隊來年改名為Aston Martin，回應傳聞以「車隊現時以重塑品牌為首要任務」，改變車手陣容的可能性不大。另一個「潛力下一站」為平治，咸美頓及華迪爾組成「十屆陣容」。

保達斯出口術先發制人。（instagram @mercedesamgf1）

不過平治另一車手保達斯近日接受訪問時表示，車隊對於未來已經有計劃，並率先「落閘」：「我收到的訊息是，車隊絕不會考慮華迪爾。」

保達斯與咸美頓一樣，今年合約到期，「咸仔」留隊機會極大，反而芬蘭車手位置並不「穩陣」，今次開腔實為「出口術」，先發制人。

平治試車做足防疫措施。（網上圖片）

平治試車做足防疫措施：

+ 9 + 8 + 7

F1早前宣布修訂賽程，公布首8站賽程表，7月於奧地利舉行揭幕戰。不止車迷，一眾車隊都對比賽翹首以盼，平治過去兩日於銀石進行測試。

由於規則關係，平治不能用上新車W11進行試車，咸美頓及保達斯（Valtteri Bottas）需駕駛2018年戰車W09。首日保達斯先行出發，「咸仔」周三（11日）接手測試，於銀石上重新出發。

百多日沒有駕駛F1賽車，咸美頓沒有「生銹」，反而重拾最初的感動。（網上圖片）

咸美頓尋回最初的感動

咸美頓直言3個月後再次進入賽車的駕駛艙，感覺仍是當初的震撼：「首次開着賽車出車房時，無論已經比賽了多少年，我仍感到雞皮疙瘩，每次仍滿有新鮮感。雖然今次是開舊車，但那感覺仍是妙不可言。」

「咸仔」亦曾有想過隔了百多日再登戰車，「亦有想過自己技術會否退步」，但幸好未有「生銹」，準備好踏上追平舒麥加（Michael Schumacher）七奪世界冠軍的征途。

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