【MotoGP】13站新賽程公布　意大利GP取消　暫定全數歐洲舉行

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體壇慢慢重開，MotoGP周四（11日）亦宣布重新修訂的2020年賽程。現時賽程有13站，全數於歐洲內舉行，其中7站於西班牙境內舉行。

新冠肺炎今年初於中國爆發後蔓延全球，體壇亦受到影響陷入停擺。近兩個月不少賽事都計劃重開，F1早前公布了2020年首8站賽程，MotoGP亦於周四公布了今年修訂版賽程。

MotoGP受疫情影響，改到7月開季。（Getty Images）

MotoGP季前測試圖輯：

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MotoGP本來3月於卡塔爾開季，但受疫情影響開鑼日一延再延，近期荷蘭、德國、芬蘭、澳洲、日本、英國及意大利站都因疫情問題宣布取消。

賽會主辦單位Dorna Sports 4月時曾宣布，待西班牙政府批准後會在7月開季，新賽季亦確定了Dorna提出的7月19日開鑼日，首站舉行地點為西班牙Jerez賽車場。

2020年MotoGP賽程：

7月19日 　Spanish GP

7月26日 　GP of Andalusia

8月09日 　Czech GP

8月16日 　Austrian GP

8月23日 　Styria GP

9月06日 　San Marino GP

9月13日 　Emilia Romagna GP

9月27日 　Aragon GP

10月4日 　Teruel GP

10月11日　French GP

10月25日　Catalan GP

11月08日　European GP

11月15日　Valencia GP

現時13站賽都定於歐洲各地舉行。（Getty Images）

意大利GP因為疫情影響，今年賽事取消。（Getty Images）

歐洲外賽事或於11月舉行

新賽季於7月中上演，現有13站都是歐洲賽事。據Dorna的說法，仍有可能舉行歐洲地區以外賽事，現時仍未證實取消的非歐洲分站還有馬來西亞、泰國、美國及阿根廷站。Dorna Sports又指今年賽事將會在12月17日前完結。

今年有7站賽事於西班牙各地舉行。（Getty Images）

意大利Mugello賽車場CEO Paolo Poli同日宣布，由於疫情的影響，難以找到合適檔期給MotoGP舉行意大利賽事，遺憾今年比賽需要取消，期待明年疫情有改善後再次舉行。

意大利站本來定於5月29至31日，於Mugello賽車場舉行。

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