【足球】長友佑都嚴選傳球天才　本田圭佑斥教壞人：世上沒有天才

日本足球代表長友佑都兩個月前在個人YouTube頻道，發表「天才傳球的日本代表」Top 5。 長友上周與同期戰友本田圭佑對談，討論「天才的定義」。近來相當敢言的本田直言，世上沒有天才這回事，更「責備」長友這樣說會誤導觀眾。

不少聯賽受到新冠肺炎影響復賽無期，現效力土耳其超聯球隊加拉塔沙雷的長友佑都，積極發展其個人頻道「Yuto Nagatomo」。兩個月前，他嚴選了天才傳球大師Top 5，順序為日本隊歴代最多出場記録保持者遠藤保仁、中場本田圭佑、中村俊輔、中村憲剛與清武弘嗣。球星本田圭佑在上周加入他的直播，二人熱烈討論何謂「天才」，甚有火花。

長友與本田屬同期，甚為「老友」。他們最近因新冠肺炎「停工」，在上周直播討論「天才的定義」。（影片截圖）

本田：「保特能比美斯入更多球」

雖然獲長友選為第2名，本田卻否定「天才」的存在，認為努力大於一切。他說：「因為我認為世上沒有『天才』這回事，你在上載的影片中說出這樣的話，平常人便會覺得天才是真的存在。」長友反駁並以阿根廷球星美斯為例子，「當然美斯也付出過努力，但是，我們多努力也好，也不會成為美斯。」本田則否定說：「美斯也不是生出來便是天才。如果在6至15歲最容易吸收和成長的『黃金時期』（Golden Age），在當時美斯同樣的訓練環境下培訓和成長，我們也會成為不比美斯遜色的球員。」

本田又舉出「地上最強」的牙買加前男子短跑手保特作例，「假如保特與美斯在相同的環境下、接受一樣的訓練，如睡眠時間、飲食等，他可能比美斯入得更多球。」

長友佑都嚴選Top5理由 按圖看長友眼中的「怪物」

+ 6 + 5 + 4

長友：「想看你謙虛斟酒的樣子」

雖然二人各持己見，本田坦言長友的學習與吸收能力很高，自己也是靠努力而成為日本代表，在出道初期「黑髮時代」都沒有天才的光環和印象。長友笑言：「不如重返原點，你先染回黑髮吧！」該33歲後衛又說，想看到一頭黑髮的本田，重現後輩模樣，如在學生時代對前輩邊斟酒，邊謙虛說「請飲酒」。

本田一臉認真：「可是我從來沒有對前輩說過『請飲酒』這種話。」面對「認真王」回答得斬釘截鐵，長友佑都不禁爆笑。

本田圭佑的黑髮時代是何時?（點圖放大）