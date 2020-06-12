【乒乓】港乒出戰本地擂台賽提升狀態　30萬獎金按表現瓜分

因應各國體育賽事因新型肺炎疫情停擺，香港乒乓總會宣布將於6月至9月舉辦3次「港乒擂台賽」，讓港隊球手保持比賽狀態，為未來重啟的國際賽做好準備。

新冠肺炎疫情影響下，港隊自3月至今未曾出戰任何國際賽事，國際乒聯亦未落實世錦賽新賽期。港乒年初已取得滿額的7張奧運入場券，包括男子團體、女子團體、男女單打各二、以及混雙。一班港隊主力球手將出戰6月至9月的「港乒擂台賽」，乒總指是次賽事總獎金高達30萬港元，讓球員從中提升競技狀態。

港隊領軍人物黃鎮廷（圖）將與江天一與陳顥樺同隊。（資料圖片/鄭子峰攝）

「港乒擂台賽」將男、女子隊各分四隊，由教練將球員按水平分為3個級別，每支隊伍均需包括每個級別的球員，並在每次賽事開始前進行隊伍抽籤。

3賽事不同賽制 蘇慧音受傷避戰6月賽

3場賽事將採不同賽制，以增加吸引力，6月首個賽事將採用東京奧運團體賽制，8月第二場賽事將採用世錦賽團體賽制，第三次賽事賽制則待定。

首場「港乒擂台賽」將於下周6月19日至21日舉行，隊伍名單亦已出爐。男子隊分別由黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒及吳柏男4名球手領銜，隊員包括蘇致、于諾、姚鈞濤等年輕小將。女子隊方面，由於蘇慧音及麥子詠因傷未能參賽，4支隊伍分別由杜凱琹、李皓晴、吳穎嵐及朱成竹擔任隊長。

女子隊4支隊伍分別由杜凱琹（圖）、李皓晴、吳穎嵐及朱成竹擔任隊長。（資料圖片/余俊亮攝）

乒總YouTube直播

賽事的獎金分配亦是一大特色，乒總採用「獎金自己拼」的方式，除了每隊按排名分得獎金外，隊中每個球員亦按各自的表現，計算所分得的獎金，計算方式為：「隊伍奬金×個人總得分數÷隊伍總得分（3位球員總得分）= 球員個人可得奬金」。

「港乒擂台賽」將於香港體育學院乒乓球館舉行，雖然球迷未能親身到場觀賞賽事，但賽事將會於乒總YouTube Channel進行直播及錄播。