【英超】威廉王子遇上「槍手」　邀神鋒過檔被阿迪達輕鬆拒絕

阿仙奴主力前鋒奧巴美揚今季屢傳離隊在即，各大會已虎視眈眈。英國威廉王子（Prince William）「捷足先登」，親自開口邀請他過檔愛隊阿士東維拉，甚至無視「廠長」阿迪達在場。阿迪達面對強大勢力，泰然自若舉起手指，向威廉王子表示「no way」，輕鬆化解。 這是威廉王子與新舊「槍手」對談的開場白，他們一起宣傳威廉王子領導的關注精神健康計劃。

威廉王子一向形象親民，更是有名的維拉死忠球迷，不時親自入場觀看愛隊比賽。今回他與英格蘭足總合作，領導「Heads Up」計劃，宣布把本年足總盃決賽以計劃的名字冠名，暫定於8月1日舉行。

威廉王子與英足總合辦Heads Up計劃，透過足球宣傳精神健康。（Getty Images）

為宣傳計劃，威廉王子親力親為，親自與阿仙奴職球員視像對談，包括領隊阿迪達、青訓學院經理梅迪薩卡、現役翼衛比利連及前鋒奧巴美揚，談賽季重開與球員的精神健康。不過，難得有機會親自出馬，威廉王子急不及待。片段一開始，威廉王子開門見山：「Pierre（奧巴美揚），我希望你下年去維拉。」

圖都改埋，值得一讚。（影片截圖）

威廉王子（上）一開口，四名阿仙奴職球員大笑，阿迪達（左中）舉起手指，打趣道「no way」。（影片截圖）

阿仙奴亦為種族平等發聲

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金句一出，引得新舊槍手哄堂大笑，奧巴美揚與比利連笑得「見牙唔見眼」。梅迪薩卡發出爆笑聲，阿迪達則老神在在，慢慢遞起右手食指，打出「冇可能」手勢，叫威廉王子「想也別想」，威廉王子補充道「我們稍後再談」。而阿迪達介紹梅迪薩卡時，提到他在15年足總盃決賽頂入一球，「我跟他一起打敗你的隊伍」，威廉王子回應道「我在想等多久你才會說出這一點」。

維拉在2015年決賽淨吞阿仙奴四蛋，威廉王子忍痛把獎盃頒給當時隊長阿迪達。（Getty Images）

開玩笑之後，五人談論精神健康的話題，奧巴美揚說過去身邊有球員出現精神不穩定，最重要是多陪伴，多跟他們交談。阿迪達表示要營造安全的環境，讓這些人在感到安穩的情况下，跟你說話。

威廉王子深愛維拉，不時輕裝入場，甚至穿起維拉的衣飾。今屆聯賽盃決賽，他亦是座上客，可惜無緣見證愛隊捧盃。（Getty Images）

「Heads Up」計劃冀透過足球向大眾宣揚，保持精神健康的重要之處。威廉王子稱尤其大眾經歷新冠肺炎症情，難免受到很大打擊，希望足總盃能夠刺激大家，變得積極。

威廉王子熱愛足球，始終如一（點圖放大）

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英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：

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