意大利盃｜C朗12碼宴客　祖雲達斯悶和AC米蘭憑作客入球先晉決賽

意大利曾經是歐洲疫情最嚴重地區之一，終於捱到足球重開之日。 意大利盃準決賽次回合凌晨閉門舉行，祖雲達斯主場與AC米蘭互交白卷，結果憑2月首回合打和取得的作客入球優勢，晉級決賽。葡萄牙球王C朗拿度從爭議判決得益，主射12碼宴客，但戰情在6秒後峰迴路轉。

祖雲達斯主場出擊，主力悉數上陣。確診新冠肺炎的阿根廷前鋒保羅戴巴拿及法國中場馬度迪均正選上陣，前者更戰足全場。而另一位「抗炎」球員魯加尼亦列後備，未有上陣。他們在主場出擊，早段壓倒米蘭，16分鐘得到大好機會。C朗拿度在右邊小禁區角起腳射斜，但球證觀看VAR後判12碼，指C朗控下來球後，米蘭守將安德列干迪手臂觸球。

戴巴拿從新冠肺炎中康復，能夠戰足全場，可喜可賀。（路透社）

惟慢鏡所見，干迪近乎背向皮球，轉身時手臂把皮球推向C朗身前，看來並非有意圖犯手球。

C朗強行突破，搏得十二碼。（路透社）

獲得12碼，C朗當然不甘後人，以為取得重開後首個入球，但米蘭門將當拿隆馬似乎僅僅撲到，中柱彈出。未能為球隊領先，C朗難掩失望。但不過數秒，戰情又起變化。當C朗還在12碼點仰天抱怨之際，米蘭已解圍到中場，前鋒列比錫搶球時起飛腳變成「穿心腳」，搶球不成反踩中丹尼路雷斯的胸膛，被紅牌直接驅逐。

C朗操刀中柱，錯失大好良機。（美聯社）

米蘭以寡敵眾，全場攻勢寥寥可數。祖雲達斯的埋門亦欠威脅，終互無紀錄收場。祖雲達斯在2月首回合作客，於下半場補時由C朗射入12碼而扳平1：1，藉此作客入球優惠晉級，將與國際米蘭或拿玻里爭盃。

列比錫的「穿心腿」令丹尼路雷斯狀甚痛苦，難逃被逐命運。（路透社）

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