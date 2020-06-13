【英超】曼聯最強中場首合作　傷疲盡起熱身賽負西布朗

曼聯在冬季轉會窗簽入葡萄牙中場波基斯費南迪斯，不論他或是球隊，進步表現有目共睹。「曼迷」或其他球迷都在等待一個人復出跟他拍檔，會有何化學作用。這一幕，終於出現。 養傷多時的保羅普巴，昨在曼聯約戰英冠球隊西布朗的熱身賽上陣，首次與波基斯費南迪斯同場上陣。理論上世界最強中場組合之一終於出場，不過比賽，輸了。

英超及英冠均已定下重開日子，復操之餘亦約戰拍跳。曼聯在日前已約戰另一英冠球隊史篤城，但開賽前史篤城領隊奧尼爾確診新冠肺炎，急急取消。曼聯相約西布朗到奧脫福球場，舉行兩場90分鐘熱身賽，大部分一隊球員輪流上場。

普巴曾動手術醫治足踝傷，終在熱身賽上陣。數月不見，好像健碩了不少。（Twitter）

首場熱身賽，本季一再因足踝傷患休戰的普巴，跟波基斯費南迪斯正選上陣。1月背部受傷的前鋒拉舒福特亦上陣，表現相當活躍，惟失機頻頻。片段所見，二人至少有一次合作。普巴在左路斬出平飛球到禁區內，費南迪斯嘗試窩利抽射，惟步履不穩，變成「剷射」，柱邊出界。

Bruno Fernandes and Paul Pogba linking up for the first time against West Brom today pic.twitter.com/ya1Ns4AWmh — Man Utd Channel (@ManUtdChannel) June 12, 2020

費蘭迪斯及後主射12碼，為曼聯先開紀錄。但英冠次席球隊西布朗展現不俗狀態，後來居上反勝2：1。

波基斯費南迪斯搭檔普巴，令人期待。（Twitter）

相隔兩小時，雙方合演第二場熱身賽，延長外借至完季的尼日利亞前鋒恩哈路正選上陣。曼聯藉安達斯彭利拿梅開二度，加上小將鍾達希把握對手門將犯錯，輕勝3：1。

恩哈路如願以償，留效曼聯到季尾，繼續爭取表現。（INSTAGRAM）

費南迪斯加盟曼聯後，迅速融入球隊，不消數仗已甚得球迷歡心。球隊自他加盟後，各項賽事11仗不敗。與普巴聯袂上陣，理論上當然超班，但兩人如何分配工作及控球權，直接影響表現。正如曼聯前球員費查認為，二人合作不成問題，「好球員當然可以合作，但有人需要犧牲一點，成全球隊。」曼聯將於20日凌晨作客熱刺，熱刺於熱身賽1：2不敵諾域治。

熱刺熱身賽不敵諾域治（按圖放大）