【足球轉會】艾朗藍斯勢被祖雲達斯清洗　減薪重返英超成唯一出路

新冠肺炎疫情席捲全球，影響不少球會的財政狀況，利物浦主帥高普早前坦言，受疫情影響下在轉會市場的動作不多。 意甲班霸祖雲達斯眾將早前接受減薪，助球會減低開支，去年加盟的艾朗藍斯周薪達40萬鎊，隨時成為疫情下的「犧牲品」，被球會掛牌出售。

在新冠肺炎影響下，歐洲各大聯賽停擺超過兩個月後，近日才逐漸重開球季。除此以外，球會的財政同樣被打亂，正如利物浦主帥高普坦言今夏的轉會窗將不會有太多動作，並不會大花金錢購入球員，即使早前「無限接近」的迪姆華拿，最終亦未能成事。

祖雲達斯同樣未能倖免，包括主帥沙利及眾將早前同意接受4個月的減薪，為球隊減輕財政壓力。不過，短期減薪只是治標不治本的方法，「斑馬兵團」或向艾朗藍斯「開刀」，長遠減低球隊的開支。

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周薪達40萬鎊的艾朗藍斯，盛傳是祖雲達斯的清洗目標。（資料圖片／Getty Images）

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+ 8 + 7 + 6

根據英國《每日郵報》消息透露，祖雲達斯有意在今夏將艾朗藍斯掛牌，事關該名威爾斯國腳的周薪高達40萬英鎊，對祖雲達斯的經濟負荷甚高。藍斯去年夏天由阿仙奴轉投祖雲達斯，在星光熠熠的「祖記」陣容中，藍斯並非沙利的首選。剛完成的意大利盃4強次回合，藍斯更不在大軍名單中。

轉戰意甲僅一個球季的藍斯，在今季意甲上陣15次，交出3個入球。藍斯或重投英超的懷抱，據報曼聯等英超球會對該名前兵工廠中場甚感興趣，但他高昂的周薪正是他轉會的最大障礙。

艾朗藍斯轉戰意甲僅一季，現時或回歸英超。（資料圖片／Getty Images）

傳利物浦冀「打包」狼隊兩將

另外，縱然利物浦主帥高普表明在轉會市場量入為出，但仍有關於紅軍轉會傳聞。英國《太陽報》表示紅軍瞄準狼隊的艾達馬查奧爾（Adama Traore）及魯賓尼維斯（Ruben Neves），增加來季球隊爭衛冕的本錢，事關紅軍包括拉蘭拉拿﹑沙基利﹑韋拿杜姆及拿比基達等球員在球隊的前途未卜，若他們一同離隊，對利物浦來季衝擊衛冕影響甚大。

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