【德甲】夏蘭特補時階段絕殺　多蒙特險勝力保爭標希望

今周德甲隨時決出王者，在聯賽榜7分落後榜首的多蒙特，若在今仗有任何差池，便將聯賽錦標拱手讓予拜仁慕尼黑。 「蜜蜂兵團」作客下游的杜塞爾多夫，阿舒拉夫上半場錯失良機，古里路下半場的入球又手球在先，全場未能攻破對手大門。以為和波之際，後備入替的夏蘭特銅頭一搖絕殺對手，力保多蒙特爭冠希望。

德甲進入最後4輪，榜首拜仁慕尼黑在今輪之前以7分領先多蒙特，若果多蒙特是役未能全取3分，拜仁又在稍後擊敗慕遜加柏的話，今季聯賽錦標算得上十拿九穩，所以「蜜蜂兵團」今仗不容有失。

夏蘭特在今仗先列後備。（路透社）

面對聯賽暫列第16位的杜塞爾多夫，多蒙特「神鋒」夏蘭特今仗先列後備，由杜根夏薩特﹑查頓辛祖及祖利安白蘭特攻堅。多蒙特在上半場中段有大好機會，阿舒拉夫（Achraf Hakimi）未有好好把握單刀，被對方門將封位撲出，及後祖利安白蘭特的連番施射同樣無功而還，在半場只能打成0：0平手。

阿舒拉夫在上半場錯失領先的大好機會。（路透社）

多蒙特換邊後仍然未能打破缺口，主帥法夫爾（Lucien Favre）眼見時間一分一秒過去，隨即收起韋素換入夏蘭特。杜塞爾多夫及後差點「偷雞」，蘇保特卡禁區內球不着地勁射被撲出，多蒙特一來一回複製攻勢，古里路同樣球不着地起腳應聲入網，但VAR再度「發功」，判古里路手球在先，入球無效。

古里路（右）入球後被VAR推翻，一場歡喜一場空。（路透社）

杜塞爾多夫亦差點開紀錄，史克薛斯基兩度攻門中柱彈出。面對全軍退守的主隊，多蒙特顯得「老鼠拉龜」，但夏蘭特再次於關鍵時刻挺身而出，最後一擊接應傳中頭槌頂入，絕殺杜塞爾多夫，為球隊力保3分，保持爭標希望。杜塞爾多夫憾負後，與雲達不來梅同得28分。

夏蘭特在最後一擊建功，力保球隊今季的爭標希望。（路透社）

周六晚德甲賽果（按圖放大）：

另外，周六晚相同時間開賽的「榜尾大戰」，包尾的柏達邦主場鬥第19位的雲達不來梅，力爭護級的雲達不來梅相當有決心，上半場憑卡拉臣（Davy Klaassen）梅開二度，以及大迫勇也的入球，半場遙遙領先3球，結果雲達不來梅以5：1大勝柏達邦。

日本國腳大迫勇也上半場建功，協助雲達不來梅遙遙領先柏達邦。（路透社）

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：