【足球轉會】高薪藍斯意想不到下一站　辛祖的無奈　PSG雙星告別

今季當艾朗藍斯（Aaron Ramsey）離開阿仙奴轉戰意甲，領着祖雲達斯開出的40萬歐元天價周薪，毫無疑問將會成為斑馬兵團中場核心。 大半季過後，一切不似預期，加上新冠肺炎疫情，令他盛傳成為隊中被開刀頭號對象。

上季尾阿仙奴反口不跟藍斯續約，祖雲達斯冷手執個熱煎堆，免簽大軍又多一員猛將，大手筆開出40萬歐元周薪，在隊中僅次葡萄牙巨星C朗拿度。

已屆35歲的C朗表現依然出眾，33次上陣入25球助攻4次。相反藍斯僅24次上陣共1097分鐘，即加起來只有12場，合共創造4入球1次助攻，表現與人工不成正比。

藍斯轉投祖雲達斯成為高薪族，惜因傷患和教練取向影響上陣機會。（Getty Images）

藍斯勢重返英超 目的地竟然係……

藍斯在意甲的第一季，一方面受不同傷患影響上陣機會，另一方面他亦得不到主帥沙利（Maurizio Sarri ）歡心，因此當球會收入受疫情影響，需要開源節流，他隨即首當其衝被掛牌。

祖雲達斯願意放人，藍斯下一站很大機會重返英超，目的地卻是阿仙奴北倫敦死敵熱刺。英國《太陽報》報道，熱刺已向祖雲達斯出價，藍斯來季或借用甚至正式加盟。

然而球會主席利維向來節檢，在新冠肺炎疫情陰霾下，藍斯成為熱刺「險簽」新一員也說不定。除熱刺外，曼城、曼聯、車路士三支英超豪門也被指對藍斯虎視眈眈。

意大利足球重新出發

+ 8 + 7 + 6

辛祖無望投利物浦 留隊多一年？

在多蒙特大放異彩的英格蘭翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho），在疫情前盛傳是曼聯和利物浦的收購目標，近日兩家球會對此子的興趣似乎已冷卻下來。

對於辛祖與利物浦的傳聞，多蒙特球員部門主管基爾（Sebastian Kehl）接受Sky電視台訪問時強調沒有此事，「我們的看法是，他下一季將繼續為我們而戰。」

卡雲尼即將離開效力7年的PSG。（Getty Images）

PSG兩大功臣季尾離隊

疫情下，為球隊減磅成為新常態。巴黎聖日耳門（PSG）體育總監李安納度證實，陣中兩大巨星卡雲尼和堤亞高施華將於季尾後雙雙離隊。

法甲跟各大聯賽一樣在疫情期間停擺，早前更宣布腰斬賽季，聯賽榜首的PSG再次成為聯賽冠軍。現年33歲的卡雲尼2013年加盟PSG，至今301次為球隊上陣攻入200球，是這支法甲豪門史上入球王。

即將在今年9月滿36歲的後防大將堤亞高施華，較卡雲尼早一年加盟，310次上陣攻入17球。兩人一前一後是PSG近年雄霸法甲的重臣，即使年紀漸大仍具備上佳戰鬥力，應不愁沒有班落，最新盛傳愛華頓對施華有興趣。

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：