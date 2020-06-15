【曼聯】雲高爾治下失寵　比利時國腳斥「入完波坐後備」真相揭開

曼聯前主帥雲高爾（Louis van Gaal）帶領「紅魔」兩季，留下不少好球員，時至今天仍撐起曼聯。 有人上位，自有人黯然離去。雲高爾近期回憶曼聯歲月，批評當年新星贊奴沙沒有把握機會。贊奴沙近日反指每次入球或助攻之後都要坐冷板，斥雲高爾講大話。 「FC」過後有真相，贊奴沙所言是否正確？

已經退休的雲高爾上月接受一份比利時報章訪問，談及2014年至16年執教曼聯兩季，贊奴沙未能上位，與人無尤。雲高爾說：「他跟迪比都有很多機會，安排他在不同位置。我信任他們，但你要貢獻球隊的戰術，執行計劃。贊奴沙完全不知自己做得對或錯，而且重複犯錯。」

曼聯球迷對雲高爾的記憶有什麼？（Getty Images）

現時效力皇家蘇斯達的贊奴沙近日在同一報章直斥雲高爾「亂講」，根本沒有給予機會，更稱數據就是證據，似乎胸有成竹。他稱對於雲高爾的說話，本已不打算回應，「每次我產生作用，有入球或助攻，之後就坐後備。迪比都一樣」。

有些球員在雲高爾麾下過得不愜意，贊奴沙與迪比皆是。（Getty Images）

每次都有入球……贊奴沙在雲高爾麾下，入過幾多球？根據轉會網站transfermarkt.com，贊奴沙在雲高爾兩季，合共為曼聯在各項賽事上陣28場，入1球，沒有助攻。首季21場兩項數據捧蛋，第二季第一仗在8月中英超對阿士東維拉正選上陣，一箭定江山。接下來3仗，包括兩場歐聯外圍賽均正選上陣。但踏入9月，贊奴沙被外借到多蒙特，至1月回到曼聯便被投閒置散。

贊奴沙在雲高爾麾下的唯一入球，為球隊全取三分。（Getty Images）

數據顯示，贊奴沙「嗌交」前沒有做足準備。過去就讓它過去，早日放下，才會自在，反正兩人各有生活。雲高爾在2016年領軍贏得足總盃後離隊，未再執教，早前已表明退休。他為曼聯留下迪基亞，收購安東尼馬迪爾，提拔拉舒福特，都成為「紅魔」現今主力。但任內不少收購都被評為失敗之作。而贊奴沙在接下來一季被外借到新特蘭，季後轉投皇蘇，站穩主力陣容。

贊奴沙（左）近年已站穩皇蘇主力陣容之中。（Getty Images）

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