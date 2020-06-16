【歐聯】意媒透露復賽安排　8月里斯本戰火重燃

德甲及西甲先後重開，英超與意甲亦將在今周復賽，意味歐洲足球即將重回正軌。意大利《天空體育》消息指，歐聯最後階段將分別在葡萄牙里斯本進行，成為今季最後一項賽事。

歐聯是各大歐洲豪門球會垂涎的錦標，但今季的歐聯受新冠肺炎疫情影響，現時僅決出4支8強球隊，其餘4場16強次回合延期至今。在各大聯賽早前討論復賽事宜時，歐洲足協特意押後歐洲賽的賽期，先讓路予聯賽，在完成球季後才一口氣上演歐聯及歐霸的剩餘賽事。

原定上月30日在土耳其伊斯坦堡舉行的歐聯決賽，當然因各大聯賽停擺而延期。對於歐聯的賽期及地點安排，早前已流出不少傳聞，意大利《天空體育》表示歐聯由8強直至決出冠軍，將在8月中在葡萄牙里斯本一連12日上演。

歐聯最後8強將於葡萄牙里斯本上演，決出今季賽事的冠軍。（資料圖片／Getty Images）

根據消息指，歐聯8強的4場賽事將於8月12日起，一連四日舉行，而準決賽將在8月18至19日上演，並在8月23日決出冠軍誰屬。

現時仍有4個8強席位仍未決出，賽事的安排仍未落實，餘下的4場16強次回合可能同在里斯本上演，或在次回合主場球隊，則在巴塞﹑拜仁﹑祖雲達斯及曼城的主場閉門上演。

餘下4場未完成的歐聯16強（按圖放大）：

另外，戰至16強的歐霸賽事，曼聯﹑西維爾及國際米蘭等球隊仍有爭標機會。據悉將在杜伊斯堡（Duisburg）﹑杜塞道夫（Duesseldorf）﹑蓋爾森基興（Gelsenkirchen）及科隆四個德國城市中舉辦賽事，由8月10日起戰至21日，並在科隆決出今季冠軍。

包括曼聯在內的歐霸最後16強，據報將在德國完成餘下賽事。（資料圖片／Getty Images）

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