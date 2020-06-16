【英超】阿迪達首度與哥迪奧拿交手　對奧巴美揚續約感樂觀

阿仙奴隊長奧巴美揚是去是留，現時仍然是一個謎，但兵工廠主帥阿迪達似乎對該名主力箭頭續約留效甚有信心。 另外，阿仙奴在英超復賽首輪硬撼曼城，阿迪達首度與昔日上司哥迪奧拿碰頭，兩人即使各為其主，仍保持良好關係。

31歲在即，與阿仙奴尚餘一年合約的隊長奧巴美揚，留隊與否仍然未有定案，不少傳聞表示該名加蓬國腳或離開兵工廠，轉投巴塞隆拿等勁旅衝擊獎盃。面對或是球員生涯最後一份長約，奧巴美揚在考慮時亦小心翼翼，並指「這是生涯最重要的決定」。

阿仙奴主帥阿迪達一直希望挽留該名大將，更大打「開口牌」。阿迪達早前接受視像訪問時，談及奧巴美揚的去留問題，他有信心奧巴將與球隊續約，「奧巴美揚是我們隊中非常重要的一員，他需要感到自己在球隊中的價值所在。我與他的關係非常好，我們在面對面時無所不談，我認為他在陣中感到高興，所以我對他續約感到樂觀」。

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阿迪達稱奧巴美揚在陣中十分高興，對他留隊甚有信心。（資料圖片／Getty Images）

阿仙奴英超年代歷任隊長的命運：

+ 7 + 6 + 5

阿迪達曾經是哥迪奧拿在曼城的副手，如今二人「位置變了各有隊友」，由拍檔成為對手，在英超復賽首輪交手，亦是兩名主帥首度較量。

雖然二人不再是同事，但他們依然保持十分密切的關係，不時互通短訊聯絡。阿迪達早前曾患上新冠肺炎，幸好已經痊癒並回復正常工作，哥迪奧拿母親同樣不幸感染新冠肺炎，可惜82歲的她不敵病魔病逝，阿迪達得知消息時立即關心哥帥，可見二人的私交甚篤。

阿迪達曾經是哥迪奧拿的副手，如今二人將首度在場上碰頭。（資料圖片／Getty Images）

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：