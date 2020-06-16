【足球轉會】迪姆華拿加盟車路士在即　萊比錫歐聯8強或受打擊

RB萊比錫鋒將迪姆華拿的離隊傳聞甚囂塵上，一再傳出英超球隊車路士已經穩奪這名德國國腳。 騎「牛」搵馬者甚多，不少新星視RB萊比錫為「升呢」跳板。德國傳媒報道華拿「上車」心切，一個舉動滿有過橋抽板的味道。

23的華拿近期先傳聞將會加盟利物浦，不久傳聞紅轉藍。今季藉青春班取得不俗成績的車路士，成為華拿新東家的大熱，可能本月底宣布5400萬鎊收購華拿。德國《圖片報》足球新聞的主管Christian Falk在Twitter透露，華拿去意已決，本應在7月完成所有手續，加盟車路士。又是新冠肺炎症情惹的禍，阻礙他前赴倫敦接受體測。

迪姆華拿在萊比錫的日子，看來進入倒數階段。（Getty Images）

華拿來季的潛在前場拍檔：

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華拿趕「上車」，希望7月到倫敦安頓，並完成轉會手續。消息指他明知不能為車路士在歐聯上陣，仍決意盡快轉會，更放棄為萊比錫出戰8月歐聯8強賽事。

華拿在16強首回合對熱刺射入12碼。（Getty Images）

車路士在歐聯16強現時落後拜仁慕尼黑0：3，要反勝晉級，甚為艱巨。至於歐聯8強及準決賽，有消息指歐洲足協有意縮短賽程，加上考慮病毒傳播風險，把兩回合制改為一場定勝負，並全部改於葡萄牙首都里斯本舉行。歐洲足協將於本周三開會商討。

歐聯16強次回合尚有4仗未舉行，包括車路士對拜仁。（Getty Images）

車路士富豪收購歷史（按圖放大）：

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英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：